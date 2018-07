Wer spielt wann gegen wen?

1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr)

Borussia Dortmund – FC Schalke 04

1. FC Nürnberg – 1. FC Kaiserslautern

TSG Hoffenheim – SC Freiburg

FC Augsburg – VfL Wolfsburg

Hertha BSC Berlin – Bayer Leverkusen (alle Samstag, 15.30)

Hannover 96 – Hamburger SV (Samstag, 18.30)

Werder Bremen – VfB Stuttgart (Sonntag, 15.30)

FSV Mainz 05 – FC Bayern München (Sonntag, 17.30)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Mainz gegen München. Die Bayern sind nach der Niederlage gegen den Meister noch böse, das bedeutet immer gute Unterhaltung. Uli Hoeneß hat dieser Tage Reporter angebellt, weil er in der Presse Zweifel daran vernommen haben will, dass es richtig war, den erst frisch genesenen Arjen Robben gegen Dortmund einzusetzen. "Das geht mir auf den Sack, dass man so einen Weltklassespieler infrage stellt. Das lassen wir nicht zu, da werde ich Theater machen." Vorhang auf! Die spannende Frage in diesem Stück ist, was Robbens Re-Integration für die Aufstellung der Bayern heißt: Sitzt Thomas Müller wie gegen Villareal auf der Bank? Kaum vorstellbar. Oder Robben selbst? Auch nicht. Eher muss Toni Kroos ins defensive Mittelfeld zurück, obwohl er im offensiven zwei Tore vorbereitete. Von solchen Rochaden ausgenommen ist Franck Ribéry, der einen neuen Arbeitsethos pflegt und seit Monaten in Bestform ist. Nach einem seiner zwei Tore in der Champions League machte er drei Liegestütze, selbst beim Torjubel beweist er Disziplin. Vor einigen Monaten hätte das womöglich noch so ausgesehen:

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Augsburg gegen Wolfsburg. Die Augsburger spielen taktisch klug, die Mannschaft kämpft und ist allürenfrei; der Vorstand arbeitet solide. Einerseits kann man dem FCA nichts vorwerfen, außer vielleicht, dass er am Ende wie gegen München und Stuttgart meist mit leeren Händen dasteht. Andererseits haben die Aufsteiger der Vorjahre Hoffenheim, St. Pauli oder Mainz mehr Eindruck hinterlassen, mit Augsburg ist noch niemand so richtig warmgeworden. Einen Kantersieg gegen Wolfsburg dürfen wir leider nicht erwarten.

Wer steht im Blickpunkt?

Kennen Sie Philipp Wollscheid? Den Nürnberger Innenverteidiger, der in der Vorsaison eine so solide Rückrunde gespielt hat, dass sich einige große Bundesliga-Vereine um ihn rissen. Bayer Leverkusen hat ihn sich nun geschnappt. Diese Woche wurde es bekannt gegeben, also vor dem so bedeutenden Spiel gegen Kaiserslautern, den mittelbaren Tabellennachbarn. Unversehens ist die Mannschaft nämlich in den Abstiegskampf geraten, hat seit mehr als zwei Monaten nicht mehr gewonnen, auch weil Wollscheid an Form verlor. Die Club-Fans mosern, grandln und propfern. Vermutlich werden sie den 22-Jährigen beim Spiel auspfeifen, das sind nämlich "Schdingschdiefl"."Jou werkli!", um es mit dem fränkischen Komiker Herbert Hisel zu sagen.