Bayern München – FC Villarreal 3:1 (2:0)

Mit spielerischer Leichtigkeit hat der FC Bayern das erste Etappenziel auf dem Weg zum Heimfinale in der Champions League erreicht. Drei Tage nach der bitteren Niederlage gegen Borussia Dortmund fertigten die Münchner den FC Villarreal ab und zogen als erster Bundesligist vorzeitig ins Achtelfinale ein.

Der überragende zweifache Torschütze Franck Ribéry (3./69. Minute) und Mario Gomez (23.) schossen vor 66.000 Zuschauern die drei Tore der Bayern. Für Gomez war es der sechste Champions-League-Treffer in dieser Saison. Mit dem Weiterkommen schrauben die Bayern ihre Prämieneinnahmen in dieser Champions-League-Saison bereits auf 15,9 Millionen Euro. Einziger Schönheitsfehler war das Gegentor von Jonathan de Guzman (50.). Zum Glück der Bayern kam hinzu, dass der SSC Neapel im zweiten Spiel der Gruppe gegen den Bayern-Konkurrenten Manchester City 2:1 gewinnen konnte.



Nach der Bundesliga-Pleite gegen den Meister Dortmund baute Jupp Heynckes seine Elf moderat um. Als Doppel-6 bot der Bayern-Trainer den erfahrenen Anatoli Timoschtschuk und den jungen David Alaba auf, Toni Kroos rückte dafür in die zentrale Spielmacherrolle. Thomas Müller erhielt eine schöpferische Pause und durfte von der Bank aus mitansehen, wie Kroos nach einem Fehlpass von Carlos Marchena den Ball eroberte und einen wunderbaren Pass auf Ribéry spielte. Der Franzose krönte die sehenswerte Stafette mit einem Heber über Villarreal-Torwart Diego Lopez.

Villarreal nur Punktelieferant

Mit dem frühen 1:0 war der Weg in die nächste Runde der Champions League für den deutschen Ex-Meister bereitet. Bei winterlichen Temperaturen und leichtem Nebel über der Spielfläche waren die Bayern sofort auf Betriebstemperatur. Sie hatten weitere Chancen durch Timoschtschuk (7.) und Arjen Robben (8.), aber auch Glück, dass Schiedsrichter Markus Strömbergsson (Schweden) ein Handspiel von Kapitän Philipp Lahm im Strafraum nicht ahndete (20.).

Vor allem über die linke Seite mit Lahm und Ribéry entfalteten die Gastgeber Druck und stellten die morsche Abwehr der Spanier immer wieder vor die eine oder andere Herausforderung. Villarreal wurde seiner Rolle als Punktelieferant der Gruppe A gerecht und kam in der 39. Minute erstmals überhaupt halbwegs gefährlich vor das Bayern-Tor.

"Das ist ein fantastisches Ergebnis, wir haben die Spanier total im Griff. Die ganze Mannschaft präsentiert sich sehr gut, sehr homogen", analysierte Sportdirektor Christian Nerlinger zur Pause. Zuvor hatte er noch das 2:0 durch Gomez beklatschen dürfen. Nach einem Pfostenschuss von Timoschtschuk reagierte der Nationalstürmer blitzschnell und schraubte seine Super-Quote in dieser Saison auf zwanzig Treffer in zwanzig Spielen. Auch Robben war gegen den willkommenen Aufbaugegner deutlich besser integriert als gegen die Borussia und konnte nach seiner langen Verletzungspause bis zur 75. Minute wichtige Spielpraxis sammeln.

Überragender Mann auf dem Platz war aber Ribéry. Per spektakulärem Seitfallzieher (54.) und sogar per Kopf (55.) scheiterte der Franzose noch. 20 Minuten vor Schluss allerdings krönte der Flügelflitzer seine starke Vorstellung, umkurvte nach Kroos-Zuspiel Villarreal-Keeper Lopez und schob zum entscheidenden 3:1 ein. Kurz vor dem Erfrieren durfte sich dann auch noch Bayerns Tormann Manuel Neuer auszeichnen, als er gegen Marco Ruben parierte (80.).

Bayern München: Neuer – Rafinha, Boateng, van Buyten, Lahm – Timoschtschuk, Alaba – Robben (76. Olic), Kroos, Ribéry (81. Pranjic) – Gomez (72. Müller)

FC Villarreal: Lopez – Mario, Musacchio, Marchena, Oriol – Bruno, Angel (70. Senna) – de Guzman (63. Wakaso), Valero (78. Joselu), Perez – Ruben

Schiedsrichter: Strömbergsson (Schweden)

Zuschauer: 66.000 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Ribéry (3.), 2:0 Gomez (24.), 2:1 de Guzman (50.), 3:1 Ribéry (69.)

Gelbe Karten: – / Valero, Ruben, Angel

Beste Spieler: Ribéry, Kroos, Lahm / Oriol