Deutschland - Niederlande 3:0 (2:0)

Mit einem spielfreudigen Auftritt hat die deutsche Nationalmannschaft ihren Titelanspruch bei der Europameisterschaft untermauert. Im 75. Länderspiel unter Bundestrainer Joachim Löw dominierte die Nationalelf den EM-Mitfavoriten Niederlande über die gesamte Spielzeit. Vor 51.500 Zuschauern schwangen sich Mesut Özil, Thomas Müller und Miroslav Klose in der ausverkauften WM-Arena zu einer Art magischen Dreieck auf. Der WM-Torschützenkönig Müller (15.), der kaum zu bremsende Klose (26.) und Regisseur Özil (66.) krönten die ansehnlichen Kombinationen mit drei Treffern.



Vier Tage nach den beinahe fehlgeschlagenen Experimenten in Kiew bot die fast wieder in Bestbesetzung spielende DFB-Elf das versprochene Offensivspektakel – und setzte mit dem höchsten Sieg gegen Holland seit 1959 zugleich ein Zeichen in Richtung Europameisterschaft. Die exzellent aufspielende deutsche Mannschaft bewies, dass sie im kommenden Jahr in Polen und der Ukraine ein Anwärter auf den EM-Titel ist.



Mit Özil, Müller und Klose als herausragenden Akteuren wurden die Niederländer phasenweise regelrecht vorgeführt. Das hatte seine Ursache auch darin, dass es den Deutschen gelang, die Ausfälle der zentralen Figuren Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger zu kompensieren, während im Oranje-Team Rafael van der Vaart und Arjen Robben merklich fehlten.



Klose, der die Mannschaft in seinem 113. Länderspiel zum sechsten Mal als Kapitän anführte, lieferte nach kaum auskurierter Sehnenentzündung ein spektakuläres Comeback. Nach seinem 63. Tor für Deutschland liegt er in der Statistik nur noch fünf Treffer hinter Gerd Müller zurück.



Aber auch das Zusammenspiel zwischen Müller und Özil funktionierte hervorragend. Der Münchner, der als einziger DFB-Akteur in allen 13 Länderspielen des Jahres mitgespielt hatte, vereinte einmal mehr Torgefährlichkeit und Übersicht. Etwas im Schatten der starken rechten Seite stand Lukas Podolski, obwohl der Kölner viel nach hinten arbeitete.



Mit der Rückkehr zur bewährten Viererkette verlieh Löw auch der Abwehr wieder die in der Ukraine vermisste Stabilität. Einzige Ausnahme bildete lediglich ein Fehler Per Mertesackers, der dem Schalker Klaas-Jan Huntelaar in der 3. Minute die große Chance zum Führungstor eröffnete. Danach steigerte sich aber auch der Arsenal-Spieler deutlich. Echte Bewährungsproben hatte Manuel Neuer im deutschen Tor kaum zu bestehen.



Früh zeigten sich aber auch die Stärken in der Offensive: Nach gerade einmal 59 Sekunden entwischte Klose seinem Widersacher Johnny Heitinga, setzte den Ball aber aus 16 Metern knapp am Tor vorbei. Aber schon die zweite gelungene Kombination führte zum Erfolg. Einen Diagonalpass von Toni Kroos legte Klose mit viel Übersicht direkt auf den heranstürmenden Müller ab. Der ließ Maarten Stekelenburg im Oranje-Kasten mit seinem Schuss in die kurze Ecke keine Chance.



Auch für ihren nicht minder spektakulären zweiten Treffer benötigte die Löw-Elf nur drei Stationen. Müller legte den Ball nach kurzem Antritt im Mittelfeld auf Außen zu Özil, der mit seiner präzisen Hereingabe Klose erreichte. Mit einem schulmäßigen Kopfball gegen die Laufrichtung des niederländischen Torhüters traf dieser zum 2:0. In der 40. Minute verpasste Klose nach einer scharfen Özil-Flanke nur um Zentimeter das mögliche dritte Tor.



Die deutsche Dominanz hielt im zweiten Durchgang an und so war auch das dritte Tor nur eine Frage der Zeit. Nach sehenswertem Doppelpass mit Klose traf Özil zum 3:0. Dann löste Löw sein Versprechen ein und gönnte einigen besonders belasteten Spielern ein vorzeitiges Spielende. Mit der Galavorstellung feierte das DFB-Team Versöhnung mit dem Hamburger Publikum, das nach dem 1:1 gegen Finnland vor zwei Jahren noch gnadenlos gepfiffen hatte.

Deutschland: Neuer - Boateng (65. Höwedes), Mertesacker, Badstuber (46. Hummels), Aogo - Khedira (88. Lars Bender), Kroos (82. Rolfes) - Müller, Özil, Podolski (65. Gomez) - Klose (82. Reus)



Niederlande: Stekelenburg - van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Braafheid - van Bommel, Strootman (64. Nigel de Jong) - Kuyt (87. Wijnaldum), Sneijder (87. Luuk de Jong), Babel - Huntelaar (76. Beerens)



Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

Zuschauer: 51.500

Tore: 1:0 Müller (15.), 2:0 Klose (26.), 3:0 Özil (66.)

Gelbe Karten: Klose / Sneijder

Beste Spieler:Kroos, Özil, Müller, Klose / Sneijder, Babel