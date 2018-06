Laut The Telegraph sei Gary Speed in seinem Haus in Huntington bei Chester von Polizeibeamten erhängt aufgefunden worden. "Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden und die Angehörigen sind informiert", sagte ein Sprecher der ermittelnden Cheshire Police. Speed wurde 42 Jahre alt.

Seit Dezember 2010 hatte Speed die Fußball-Nationalmannschaft von Wales trainiert, erreichte in zehn Spielen fünf Siege. Wales schloss die Qualifikationsgruppe G zur Europameisterschaft 2012 als Vierter ab. Als Mittelfeldspieler der Mannschaften aus Leeds, Everton, Newcastle und Bolton hatte Speed in 14 Jahren 85 Länderspiele für Wales absolviert.

"Der Verband will keine Details über den Tod des 42-Jährigen bekannt geben", hieß es auf der Internetseite des walisischen Fußball-Verbandes. 1992 war Speed mit Leeds United Meister geworden, der persönliche Höhepunkt in seiner 22-jährigen Profikarriere.