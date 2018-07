Die Oranje-Delegation hatte soeben in ihrem Domizil im Hochschwarzwald eingecheckt. Ein niederländischer TV-Sender wartete mit einer Reportage auf, der es an Klischees nicht mangelte: Berge, hölzerne Schwarzwaldarchitektur, Trachtenmädels und diese zünftige Marschkapelle. Alles wie gehabt in Deutschland, so schien es damals kurz vor der WM 2006. Doch da war ein Detail, das stutzig machte.

Die Blaskapelle hatte sich extra für das Fernsehteam in die Uniformen geworfen. Zwischen zwei gestampften Liedern hießen die Mitglieder die Gäste auf das herzlichste Willkommen. Viele Hinterzartener sagten strahlend, wie sehr man sich freue auf "die Holländer". In den Auslagen der Dorfläden gab es allerlei Artikel in Orange, und erst diese Begeisterung beim Training im nahen Freiburg, als Tausende Einheimische Sneijder, Robben und Co. feierten.

Was, dürfte man sich beim Anblick dieser Bilder in den Niederlanden gefragt haben, war nur aus den alten, verbissenen Deutschen geworden, dem Lieblingsfeind, den "Moffen"?

Das Schimpfwort stammt aus der Zeit der deutschen Besatzung, die ihren Schatten noch jahrzehntelang über die Stadien warf, in denen die Nachbarn aufeinandertrafen. Die kraftstrotzenden, effizienten Deutschen mit ihrem "Briegelfußball", wie Henk Spaan, Mitbegründer der literarischen niederländischen Fußballzeitschrift Hard Gras, das nennt, gegen die eleganten Offensivkünstler in Orange.

Die Eckpfeiler dieser Fehde sind bekannt: das WM- Finale 1974 in München, und das Halbfinale der Euro 1988 in Hamburg, die "Superrevanche".

Die Emotionen, die auf niederländischer Seite bei diesem Halbfinale im Spiel waren, mag ein Gedicht des fußballaffinen Rotterdamer Poeten Jules Deelder ausdrücken: "Oooooooo!/ wie vergeblich sich streckte des Tormanns Hand nach dem Ball/ der eine Minute vor dem Ende die deutsche Torlinie kreuzte/ sie, die fielen, erhoben sich jauchzend aus ihrem Grab."

Bis in die frühen neunziger Jahre hieß es bei Fußball-Turnieren regelmäßig "Deutschland gegen Holland". Diese Periode lieferte nachfolgenden Fangenerationen Stoff für Mythen und die Kultivierung eines Fußballhasses. Den Deutschen halfen ihre glanzlosen Erfolge zu einer gewissen Häme, die sich zuletzt 2002 im Sommerhit "Ohne Holland fahren wir zur WM" entlud.

Die Niederländer dagegen spielten gerne auf den Krieg an, fuhren mit orangen Wehrmachtshelmen und Hitlerbärtchen noch 2006 zur WM nach "Mofrika" und feierten ihren schöneren Fußballstil als Ausdruck moralischer Überlegenheit.