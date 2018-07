ZEIT ONLINE: Frau Kraus, was war Ihr größter Fehler?

Katja Kraus: Na Sie steigen ja freundlich ins Gespräch ein. Ich habe eine Menge Fehler gemacht und jeden Tag kommen welche hinzu, fürchte ich. Aber ich habe keine Top-Ten-Rangliste dafür.

ZEIT ONLINE: Wann haben Sie zuletzt abgeschrieben?

Kraus: In der Schule bei meinem Sitznachbarn. Danach höchstens Rezepte aus einem Kochbuch.

ZEIT ONLINE: Freuen Sie sich, wenn Karl Theodor zu Guttenberg ein Comeback gelingt?

Kraus: So weit ist es ja noch nicht. Zunächst ist er erst mal wieder auf die medialen Bühne zurückgekehrt. Ob er ein politisches Comeback anstrebt, hat er ja offen gelassen. Aber die Art und Weise seiner Positionierung verfolge ich mit Interesse.

ZEIT ONLINE: Was beeindruckt Sie?

Kraus: Diese Inszenierung hat viele interessante Aspekte. Zunächst natürlich die Art und Weise der Rückkehr, die inhaltliche Position, die konsequente Einhaltung der Verteidigungslinie. Spannend sind auch die Reaktionen der verschiedenen Medien. Ich bin sehr gespannt, auf die weitere Entwicklung.

ZEIT ONLINE: Unter welchen Umständen kann man eine Entschuldigung annehmen?

Kraus: Für mich ist entscheidend, ob in einer Entschuldigung eine ernsthafte inhaltliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln und dessen Wirkkraft sichtbar wird. Allzu oft ist eine Entschuldigungen nur eine Höflichkeitsfloskel.

ZEIT ONLINE: Hätte zu Guttenberg ein Comeback verdient?

Kraus: Womit kann man sich ein Comeback verdienen? Es gibt Menschen, über deren Rückkehr ich mich freue, weil ich sie vermisst habe oder weil sie einer Sache etwas zu geben haben.

ZEIT ONLINE: Was ist Ihr größter zunächst verheimlichter Fehler?

Kraus: Es gab es bestimmt einige, die mir so unangenehm waren, dass ich für einen Moment hoffte, sie könnten unentdeckt bleiben. Das gelingt allerdings in der Regel nicht.

ZEIT ONLINE: Sind Sie ein Mensch, dem es schwer fällt, Fehler zuzugeben?

Kraus: Ich kenne niemanden, dem es leicht fällt Fehler einzugestehen. Und es gibt Faktoren, die Offenheit zusätzlich erschweren, wie Unsicherheit oder Druck. Aber ein selbstverständlicherer Umgang mit der Zwangsläufigkeit von Fehlern in beruflichen und auch privaten Zusammenhängen würde manches erleichtern. Ich glaube, in Anerkenntnis dessen, dass die allermeisten Fehler und Unzulänglichkeiten ohnehin offenbar werden, fällt es mir nicht so schwer.

ZEIT ONLINE: Wieso brauchen einige Menschen scheinbar ein Comeback? Weshalb fährt Michael Schumacher immer noch mit einem Auto im Kreis?