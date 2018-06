Wer spielt wann gegen wen?

FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr)

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg

Werder Bremen – 1. FC Köln

1. FC Nürnberg – SC Freiburg

TSG Hoffenheim – 1. FC Kaiserslautern

Hertha BSC Berlin – Borussia Mönchengladbach (alle Samstag, 15.30 Uhr)

Bayer Leverkusen – Hamburger SV (Samstag, 18.30 Uhr)

Hannover 96 – FC Schalke 04 (Sonntag, 15.30 Uhr)

FC Augsburg – Bayern München (Sonntag, 17.30 Uhr)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Hertha gegen Gladbach. Berlin-Bashing ist ja in Mode. Uninspirierter Fußball, große Klappe, wenig dahinter – selbst Herthas Trainer Markus Babbel, der viel lieber in München ist, sagt das . Doch seine Aufsteigermannschaft spielt, entgegen anderen Behauptungen , sehr solide, meist schnell und attraktiv nach vorne. Der 3:2-Erfolg in Wolfsburg vom vergangenen Samstag zählt zu den besten Spielen der Saison. Den Stürmer Pierre-Michel Lasogga, 19, dürfte Joachim Löw längst als möglichen Nachfolger für Miroslav Klose ins Auge gefasst haben. Mit Spannung erwartet Berlin am Samstag Lucien Favre, mit dem die Hertha im Frühling 2009 fast Meister geworden wäre – und der im Herbst 2009 als Tabellenletzter den Verein verließ. Und dann spielt da ja noch Marco Reus, Gladbachs besserer Marin. Der Ball legt sich wie ein liebes Hündchen stets vor seine Füße, und wie ein liebes Hündchen begleitet er ihn auf all seinen Wegen, immer Seit an Seit.



Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Dortmund gegen Wolfsburg. Der Fußballphilosoph und Weltmeistertrainer Menotti vertrat die Theorie vom linken und vom rechten Fußball. Der linke Fußball verschreibt sich der Schönheit, der rechte dem Erfolg. Menotti zufolge erleben wir gerade einen Rechtsruck in Dortmund. Nach dem schnöden 1:0 gegen Piräus schämten sich die Spieler, doch der Trainer, der Fußball-Linke Jürgen Klopp, entgegnete, es gehe nicht darum, "Spaß zu bereiten, sondern darum, Punkte für den BVB zu holen". Diese Hinwendung des Schöngeists zum Ergebnisfußball ist für Romantiker ein Kulturschock. Bleibt zu hoffen, dass wir es mit einem Übergangsphänomen zu tun haben. Nicht, dass Klopp vom Fundi zum Realo wird. Einen Anzug trägt er schon.

Worüber reden nach dem Spieltag alle?

Über den Mainzer Sieg gegen Stuttgart, über Thomas Tuchels Sieg. Der Erfolgstrainer des Vorjahres sieht sich einer Durststrecke und einer Motzki-Debatte ausgesetzt. Nicht ganz unverschuldet, denn während und nach Niederlagen schimpft er auf die Schiedsrichter. Nach neun Spielen ohne Sieg denken manche Reporter nun an die sogenannten Mechanismen der Branche. "Jetzt wird alles kritischer reflektiert", sagt Tuchel, "das muss ich akzeptieren und aushalten". Doch der Arbeitsplatz des Jungtrainers, von dem aktuelle und ehemalige Spieler in den höchsten Tönen schwärmen, ist sicher. Genauso sicher ist: Tuchel befindet sich in einem Zwischentief auf dem Weg nach oben.