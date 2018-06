Heute also sechste Liga, Verbandsliga Hessen Nord, TSV Lehnerz gegen FV Melsungen, der Dritte gegen den Zwölften. Ich schaue immer vor dem Spiel nach dem Tabellenstand. Es gibt Kollegen, die davon nichts wissen wollen. Für die spielen nur zwei Farben gegeneinander. Ich beschaffe mir im Vorfeld so viele Informationen wie möglich. Ich weiß, dass Lehnerz als Meisterschaftsmitfavorit gestartet, nach einer Niederlagenserie von Platz eins zurückgefallen ist und Melsungen als Ziel den Klassenerhalt ausgegeben hat. Ich weiß auch, dass Melsungen mit Abstand auf dem letzten Platz der Fairness-Tabelle steht. Ruhig, vor allem unvorbelastet in das Spiel gehen, aber auf alles gefasst sein, denke ich mir.

Im Auto, etwa 100 Kilometer vor Fulda, beginnt das Kribbeln, eine Mischung aus freudiger Erwartung, Anspannung und Nervosität. Wenn dieses Kribbeln vor einem Spiel nicht mehr einsetzt, weiß ich, dass es Zeit wird, mir ein neues Hobby zu suchen. Wenn das nervöse Kribbeln nicht zeitgleich mit dem Anpfiff aufhört, ebenso.

Bis dahin ist es jedes Wochenende das Gleiche: Schuhe putzen, Sporttasche in der gleichen Reihenfolge packen (Schuhe, Stutzen, Hose, Warmlaufshirts und Warmlaufjacke, Trikots). Die Mappe überprüfen, ob alles noch da ist: Pfeifen, Wählmarke, Spielnotizkarten, gelbe und rote Karte.

Die Assistenten sind mir vom Verband zugeteilt worden. Um 12 Uhr habe ich beide eingesammelt, dann sind wir weiter in Richtung Nordosten, nach Lehnerz, einem Stadtteil von Fulda. Ich habe beide noch nie zuvor gesehen; sie sind 18 Jahre jung. Die jungen Schiedsrichter werden früh geschult, in Förderkadern ausgebildet, in höheren Klassen eingesetzt. Sie sind gut. Besser, als ich es in diesem Alter war. Wer heute mit 26 noch nicht in der Regionalliga ist, kann seine Ambitionen abhaken, wenn er denn welche hat.

Ich jogge zweimal die Woche zehn Kilometer, um meine Grundfitness zu erhalten. Hinzu kommen Sprintübungen auf der Laufbahn und das wöchentliche Spiel. Die Leistungsprüfung, die ein Verbandsschiedsrichter auf den Sommerlehrgängen absolvieren muss, ist identisch mit der, die ein Fifa- oder Bundesliga-Schiedsrichter zu bestehen hat: Der HIT-Test besteht aus sechs Sprints à 40 Metern in jeweils 6,2 Sekunden. Daran schließen sich 20 Tempoläufe von 150 Metern, sogenannte Hits, an, die in je 30 Sekunden zu absolvieren sind. Dazwischen hat man 35 Sekunden Ruhezeit. Wem das läppisch vorkommt, soll es selbst ausprobieren.

80 Minuten vor dem Anstoß kommen wir am Sportplatz an. Spieler und Betreuer der Gastmannschaft steigen gerade aus ihren Autos, der Platz ist abgestreut, im Vereinsheim läuft der Kaffee durch die Maschine. Der 1. Vorsitzende begrüßt uns und zeigt uns unsere Kabine. Danach überprüfen wir den Platzaufbau. Ab einer Stunde vor Spielbeginn läuft alles in einem eingespielten Rhythmus ab: Trikotfarben der Mannschaften abklären, um zu wissen, welche Trikots man selbst anziehen kann, umziehen, kleinere Blessuren versorgen, warmlaufen.

Die Verletzungen haben sich gehäuft in den vergangenen Jahren: Kapselriss im Sprunggelenk, Muskelfaserriss, Meniskusriss. In einem Monat werde ich 38 Jahre alt, damit gehöre ich zu den ältesten Schiedsrichtern in dieser Klasse. Meine Prüfung habe ich 1988 abgelegt, in die Verbandsliga bin ich vor zwölf Jahren aufgestiegen. Erfahrung hilft, ersetzt aber nicht permanente Aufmerksamkeit. Ich nehme jedes Spiel gleich ernst.