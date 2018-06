Als Zac Guildford in der vergangenen Woche auf dem Aucklander Flughafen vor die Presse trat, prangte eine dicke Schramme auf seiner Stirn. Nun ist das für einen Rugbyspieler erst einmal nichts, was verwundern sollte. Im Falle Guildfords war es jedoch kein Gerangel auf dem Spielfeld, das die Verletzung verursachte: Während seines Urlaubs in Avarua auf den Cook Islands stürmte der neuseeländische Nationalspieler im Vollrausch nackt in eine Bar, verprügelte zwei Gäste und lieferte sich anschließend eine bizarre Verfolgungsjagd mit der Polizei. Zuvor hatte er bereits eine Frau mit sexuellen Anzüglichkeiten belästigt.

Der 22-Jährige, vor wenigen Wochen noch wegen des WM-Siegs der All Blacks gefeiert, gab sich nach den Vorfällen reumütig. Er sei "zutiefst beschämt" über sein Verhalten, sagte er und fügte hinzu, in letzter Zeit "ein wenig Probleme mit dem Trinken" zu haben. Das ist wohl noch untertrieben: Das Nachwuchstalent musste sich in den vergangenen Monaten bereits mehrfach wegen unerlaubter Kneipenbesuche vor dem neuseeländischen Rugby-Verband NZRU verantworten.

Seine jüngste Eskapade ist nun von einer neuen, hässlicheren Qualität und hat die Euphorie der Neuseeländer nach dem WM-Triumph erst einmal erstickt. Statt der historischen Erfolgsstory steht nun die gewichtige Frage nach der Vorbildfunktion des Profisports im Vordergrund. "Schmeißt ihn raus und bringt ihn vor Gericht", heißt es etwa im Online-Forum des New Zealand Herald. Schließlich habe sein Verhalten "das Potential, junge Menschen auf Abwege zu führen".

In der Tat: Was den Fall Guildford so pikant macht, ist seine direkte Verbindung zu einem nationalen Heiligtum. Die All Blacks, so scheint es, taugen plötzlich nicht mehr uneingeschränkt als leuchtendes Beispiel für die Kiwi-Jugend. Nüchtern betrachtet war diese Zuschreibung jedoch schon immer mehr ein Konstrukt neuseeländischen Wunschdenkens denn Realität: Die überragenden Stars des aktuellen Teams wie Richie McCaw oder Daniel Carter mögen echte Saubermänner sein. Daneben gab und gibt es allerdings immer wieder die Bad Boys. Allein unter den amtierenden Weltmeistern befinden sich vier Spieler, die wegen übermäßiger Trinkerei mit den Behörden oder der NZRU über Kreuz lagen – Guildford nicht mit eingerechnet.

Doch inwiefern können, ja müssen die Men in Black die ihnen zugewiesene Rolle als Musterknaben überhaupt erfüllen? Guildfords Teamkollege Cory Jane jedenfalls unterstellt den Kritikern Verlogenheit. "Wenn er ein Trinkproblem hat, dann haben wir alle eins", sagte er nach dem Vorfall von Avarua. Schließlich wolle doch jeder einmal "ein bisschen Spaß" haben.

Angesichts der Heftigkeit von Guildfords Eskapade ist das verharmlosend. Jane hat jedoch insofern recht, als dass Alkohol auch in Neuseeland akzeptierte Volksdroge ist. WHO und OECD zufolge trinkt jeder Kiwi älter als 14 im Schnitt mehr als neun Liter reinen Alkohol jährlich – im weltweiten Vergleich reicht das locker für einen Platz im oberen Fünftel. Mehr als die Hälfte aller Erwachsenen hat mindestens einmal pro Jahr einen gesundheitlich bedenklichen Rausch, jeder Zehnte sogar wöchentlich.