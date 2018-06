Im Dezember 1975 ist Barcelona nicht mehr die Stadt, die sie noch wenige Wochen zuvor war. Durch die Straßen der spanischen Hafenmetropole im Nordosten des Landes weht zwar weiterhin der eiskalte Winterwind. Doch in der Luft liegt für viele Menschen mehr als nur der Geruch von Salz und Meer. Spaniens Diktator Franco, der das Land mehr als drei Jahrzehnte mit Gewalt regiert hatte, ist seit dem 20. November tot. Sein Ableben bringt vor allem in den Provinzen von Katalonien und im Baskenland große Erleichterung unter den Menschen.

Dort, wo die Idee eines Einheitsstaates auf die größte Ablehnung in der spanischen Bevölkerung traf, hat Franco sein Land vor allem durch Repression zusammenzuhalten versucht. Wie in anderen Landesteilen, wurde den Menschen auch in Katalonien lange verboten, ihre angestammte Sprache, nämlich Katalanisch zu sprechen. Auch das Aufführen der "Sardana“, einem Volkstanz, sowie das öffentliche Präsentieren katalanischer Symbole war unter Franco unter Strafe gestellt.

Bei Madrid kicken Netzer und Breitner

Nur ihren größten Stolz konnte der Diktator den Katalanen nicht verbieten: den FC Barcelona. Der Fußballklub, im Volksmund "Barça“ genannt, erholte sich von den Jahren des Bürgerkrieges schnell – die Mitgliederzahl war während dieser Zeit auf etwa 3.500 geschrumpft – und wurde ab den Fünfzigern wieder zum größten Rivalen von Real Madrid, dem Lieblingsklub von Diktator Franco. Bei den Begegnungen mit dem Hauptstadtklub ging es für viele Katalanen um viel mehr als nur Fußball, auch noch heute, obwohl die Autonome Region längst eine der reichsten Gegenden Spaniens ist. Damals waren Siege gegen Real die einzige Möglichkeit, dem Regime in aller Öffentlichkeit und ungestraft zu trotzen.

Carles Rexach ist mit dem Wissen um die Bedeutung dieses brisanten Duells aufgewachsen. Er wurde am 13. Januar 1947 in Barcelona geboren und trug das blau-weinrote Trikot des FC Barcelona seit seinem zwölften Lebensjahr. Katalanisch ist dem späteren Jugend- und Cheftrainer als Sprache noch heute vertrauter als Spanisch, sein Akzent unüberhörbar. Beim Erzählen vermischt er manchmal die Sprachen, ihm zu folgen ist nicht immer leicht. Den Sprung in die erste Mannschaft des FC Barcelona habe er damals problemlos geschafft, erinnert sich der frühere Angreifer. Mitte der Siebzigerjahre gehörte er dann zusammen mit den beiden Niederländern Johan Cruyff und Johan Neeskens zu den Stars des Teams.

Die veränderte Stimmung nach Francos Tod spürte auch Rexach. "Da lag etwas von Aufbruch in der Luft“, sagt der 64-Jährige. "Viele, die sich vorher benachteiligt fühlten, glaubten jetzt an den Neuanfang.“ Mitten in diese Atmosphäre kommt es am 28. Dezember 1975 wieder einmal zum großen Aufeinandertreffen mit Real Madrid. Das Duell der Erzrivalen ist das erste Spiel nach der Weihnachtspause im spanischen Fußball und wird abends zur besten Fernsehzeit im ganzen Land übertragen. Am Spieltag ist Rexach sehr aufgeregt. "Ich hatte große Lust auf das Spiel und wollte unbedingt gewinnen, wahrscheinlich mehr noch als einige andere im Team.“

Carles Rexach ist einer von wenigen Katalanen in der Mannschaft, im Gegensatz zu heute ist der FC Barcelona 1975 ein zusammengekauftes Starensemble. "Ein bisschen so wie Real Madrid heute“, sagt Rexach. Trainiert wird Barcelona damals vom Deutschen Hennes Weisweiler, bei Madrid kicken Günter Netzer und Paul Breitner. Obwohl Real zu diesem Zeitpunkt spanischer Fußballmeister ist, geht Barça als klarer Favorit ins Spiel. In den zurückliegenden sieben direkten Duellen konnte Real nur ein Tor gegen Barcelona erzielen.

Besonders das Spiel vom Februar 1974 blieb allen Beteiligten in Erinnerung. Damals führte Barça die Madrilenen in deren Stadion beim 5:0 vor, der katalanische Schriftsteller Manuel Vazquez Montalban schrieb später: "An jenem Tag, so empfanden es Millionen im Land, setzte der Niedergang der faschistischen Diktatur ein.“