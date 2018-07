Italien wird durch die zweite Welle der Wettskandalermittlungen erschüttert. Denn die Staatsanwaltschaft Cremona hat wieder zugeschlagen: 17 Haftbefehle, die bis nach Osteuropa und Asien reichen, stellte die Strafverfolgungsbehörde aus der Provinzstadt am Montag aus. Sie richten sich gegen einige teils schon bekannte Sünder des ersten Teils der Wettbetrugsermittlung "Last Bet", die im Frühjahr Aufsehen erregt und zu teils mehrjährigen Sperren beteiligter Fußballprofis und Sanktionen gegen Serie-A-Aufsteiger Atalanta Bergamo sowie einige unterklassige Vereine geführt hatte. Ins Blickfeld gerückt sind erstmals aber auch die Hintermänner aus Asien.

Als "ein internationales Börsensystem der Korruption, das in dieser Form seit 2007 existiert" charakterisierte Staatsanwalt Roberto Di Martino die aufgespürten Verbindungen. "Die Basis ist Singapur. Die operativen Zentren befinden sich in Osteuropa. Gewettet wird vornehmlich bei asiatischen Wettanbietern, weil sich dort etwaige Kontrollen besser umgehen lassen. Beeinflusst werden Spiele der italienischen Meisterschaften und der Wettbewerbe anderer Länder", sagte Di Martino. Er selbst beschränke sich bei seinen Ermittlungen auf Spiele in Italien.

Vier Serie-A-Begegnungen der vergangenen Saison, alle unter Beteiligung der drei späteren Absteiger Bari, Sampdoria und Brescia, und mindestens fünf Begegnungen der Serie B aus der Saison 2009/10 kommen zu den im Frühjahr als verdächtig identifizierten Spielen der obersten drei Ligen hinzu.

Selbst in der aktuellen Saison endeten die Manipulationsversuche nicht. Vor der Pokalbegegnung vom 30. November 2011 zwischen dem Erstligisten AC Cesena und dem Zweitligisten AS Gubbio (3:0 für Cesena) offerierte der Ex-Profi Alessandro Zamperini einem Spieler des Zweitligisten 200.000 Euro für eine Niederlage. Der Gubbio-Profi packte allerdings aus.

Geldbote Zamperini soll laut Staatsanwaltschaft für eine von Albanern geleitete Untergruppe des Singapurer Imperiums gearbeitet haben. Er gehört zu den Verhafteten am Montag – ebenso wie der frühere Nationalspieler Luigi Sartor. Ihn halten die Behörden für den Verbindungsmann der sogenannten "Bologneser Gruppe" zum asiatischen Kartell. Diese Gruppe wurde laut Staatsanwaltschaft vom früheren Auswahlstürmer Beppe Signori geleitet. Die Ermittler führen die Reise eines mutmaßlichen Abgesandten aus Singapur in Begleitung Sartors zu Signori nach Bologna als Beleg für diese Verbindung an.