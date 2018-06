Ein Deutscher, der sich nach 90 Minuten Kampf freiwillig zehn Minuten lang in eine Wanne mit eisgekühltem Wasser begibt, entspricht allen südlich der Alpen verbreiteten Klischees über teutonische Gewohnheiten. Als Italiener begegnet man diesen normalerweise mit spöttischem Befremden. Doch bei Miroslav Klose ist das anders. Der Stürmer von Lazio Rom wird sogar für Eisbäder im Dezember angehimmelt.



Nach jedem Spiel, so verbreitete die Gazzetta dello Sport nach Kloses jüngsten Heldentaten, zwei Treffern beim 2:3-Auswärtssieg am Wochenende in Lecce, lege sich der Stürmer von Lazio Rom in eine eisgekühlte Wanne. Diese Praktik hat er sich beim American Football abgeschaut. Klose macht das, um kleine Faserrisse in seinen strapazierten Muskeln zu heilen.

"Einzigartig und unnachahmlich", schrieb das Blatt, nachdem es den Hang des 33-Jährigen zum kühlen Jungbrunnen entdeckt hatte. Am Mittwochabend werden die Physiotherapeuten wieder Eisschollen im Wert von 560 Euro für Lazios wichtigsten Mann ankarren, wenn Sporting Lissabon zum entscheidenden Match in der Europa League nach Rom kommt. Lazio muss punkten und auf einen Ausrutscher der Rumänen vom FC Vaslui in Zürich hoffen, um die Zwischenrunde zu erreichen.



Langsam gehen den italienischen Sportjournalisten die Attribute aus, mit denen sie den in Polen geborenen und in Deutschland aufgewachsenen Stürmer versehen können. Als bevorzugtes Etikett hat sich "Panzer" etabliert, die in diesem Fall unpassendste Bezeichnung für einen aus Deutschland stammenden Fußballer. Klose, der inzwischen schon acht Treffer in der Serie A und zwei in der Europa League erzielt hat, war auch schon "Marsmensch", "Mythos" oder einfach nur "stratosphärisch". In der Suche nach immer neuen Attributen zeigt sich auch die Schwierigkeit der italienischen Journalisten, ihren Lesern einen Spieler wie Klose zu erklären. Solche Typen gibt es in der Serie A einfach nicht.



Klose, so erzählen sich die Römer auch vier Monate nach Ankunft des Stürmers noch ungläubig, legt freiwillig Extra-Schichten mit dem Nachwuchsteam ein, sammelt die Bälle nach dem Training auf und wagt es sogar, seinem Trainer zu widersprechen. Derartiges Verhalten geziemt sich für einen gestandenen Profi-Kicker in Italien nicht. Man erwartet von ihm untertäniges Auftreten gegenüber den Vorgesetzten und Extravaganz außerhalb des Spielfelds. Etwa so wie es der ebenfalls im Sommer verpflichtete Franzose Djibril Cissé verkörpert. Der Publikumsliebling, der zuletzt bei Panathinaikos Athen erfolgreich spielte, wechselt seine Frisuren im Wochenrhythmus und nennt ein Dutzend Sportwagen und dreimal so viele Tätowierungen sein Eigen. Das Problem ist, dass der Stürmer seit Monaten das Tor nicht trifft und nun wohl endgültig seinen enormen Kredit bei den enttäuschten Tifosi verspielt hat. Er beschimpfte seine Kritiker neulich als "Idioten".