Wenn bei Hans Melzer in diesen Tagen das Telefon klingelt, hat er ein ungutes Gefühl. Schon wieder ein Pferd weg. Wie bitte soll der Bundestrainer der Vielseitigkeitsreiter im Sommer das olympische Gold von Hongkong 2008 verteidigen? Allein vier Pferde aus dem deutschen Olympiakader wurden in den vergangenen Wochen jeweils für schätzungsweise sechsstellige Summen ins Ausland verkauft.

Auch der Handel mit Spring- und Dressurpferden blühte weltweit wie nie zuvor, da wurden für Olympiahoffnungen schon mal siebenstellige Summen überwiesen. Mehr als ein Dutzend Pferdestars werden spätestens zu Silvester ihren Hafer in neuen Ställen fressen. Jedes Pferd muss bis zum 31. Dezember für die Nation registriert sein, für die es bei den Olympischen Spielen in London 2012 starten soll.

Auch wenn Reiter im Gegensatz zu Rennfahrern nur mit einer PS unterwegs sind, haben sie eines gemeinsam: Ohne den richtigen Untersatz – das schnelle Auto, das Hochleistungspferd – sind sie stinknormale Fußgänger. Aber während Rennwagen nachgebaut werden können, sobald sie zu Schrott gefahren sind, ist jedes Pferd ein Unikat. Seine Zeit im Spitzensport ist begrenzt. Wenn es alt oder krank wird, ist es vorbei mit dem sportlichen Ruhm. Nicht selten auch für den Reiter, wenn er sich nicht rechtzeitig Nachwuchs besorgt hat.

Schmerzhafte Verkäufe

Nun wird nicht jeder, der sich ein teures Pferd leisten kann, gleich Olympiasieger. Aber Reiter, deren Geldbeutel größer ist als ihr Talent, werden auch in London nicht fehlen.

Dabei richten sich die internationalen Begehrlichkeiten vor allem auf deutsche Pferde. Seitdem beispielsweise die hiesigen Vielseitigkeitsreiter so erfolgreich sind, locken die anderen Nationen. Ein beträchtlicher Teil der Pferde, die der Bundestrainer Melzer auf der Liste für London 2012 hatte, wurden verkauft: Charlie Weld von Kai Rüder etwa oder Leon von Andreas Dibowski sowie Mr. Medicott von Frank Ostholt. Die beiden letzteren waren Teil des Olympiasiegteams von 2008.

Besonders der Verkauf von Mr. Medicott tat weh. Weil er künftig von der mehrfachen Olympiateilnehmerin Karen O’Connor aus den USA geritten wird. "Das ist besonders bitter", sagt Melzer, "jetzt hat er eine starke Reiterin, die uns gefährlich werden kann."

Der Verkauf eines weiteren Pferdes, Sam von Welt- und Europameister Michael Jung, konnte nur durch einen finanziellen Kraftakt vom Reiterverband mit Hilfe von mehreren Sponsoren verhindert werden. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) sieht sich in der Regel außerstande, bei sechsstelligen Geboten mitzuhalten.

Der deutsche Reiter Frank Ostholt selbst brachte Verständnis für die Entscheidung des Besitzers auf, den irischen Fuchs Mr. Medicott zu verkaufen. "Wer soviel investiert hat, will auch mal Geld sehen", sagt er. Für London ist er deswegen nicht aus dem Rennen, mit seinem neuen Untersatz Little Paint gewann er bei der Europameisterschaft in Luhmühlen 2001 die Bronzemedaille.