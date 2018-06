Wer spielt wann gegen wen?

Bayern München – 1. FC Köln (Freitag, 20.30 Uhr)

Bayer Leverkusen – 1. FC Nürnberg

Hamburger SV – FC Augsburg

SC Freiburg – Borussia Dortmund

1899 Hoffenheim – Hertha BSC Berlin

VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart (alle Samstag, 15.30 Uhr)

FC Schalke 04 – Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr)

1. FC Kaiserslautern – Hannover 96 (Sonntag, 15.30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 17.30 Uhr)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Bayern gegen Köln. Wussten Sie’s schon? Noch nie konnte der FC Bayern, Quasi-Herbstmeister, in seiner neuen Arena gegen Köln gewinnen. Den letzten Heimsieg feierte er 2002 im Olympiastadion. Seinerzeit schlugen Elber, Effenberg und Kahn die Rheinländer um Lottner und Scherz 3:0. In den folgenden fünf Gastspielen holte Köln vier Unentschieden und einen Sieg. Am Freitagabend geht es für die Bayern aber nicht nur darum, die Verhältnisse zurechtzurücken, sondern auch das "Quasi" vor dem Herbstmeister zu streichen. Bei drei Punkten und zehn Toren Vorsprung auf Borussia Dortmund wird das auch der glänzend aufgelegte Lukas Podolski nicht zu verhindern wissen. Kein Grund zur Sorge also, eine knappe Niederlage würde den Bayern dicke ausreichen.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Erinnern Sie sich an die Saison 2008/2009? Mit 42 Toren und 35 Punkten auf dem Konto sicherte sich die TSG 1899 Hoffenheim in der ersten Bundesligasaison ihrer Geschichte die Herbstmeisterschaft. Drei Jahre später nun Tristesse statt Trubel. Der St.-Pauli-erprobte Holger Stanislawski vermochte aus den Hoppsternen keine Hipster zu machen. Hinter Hoffenheim liegt eine Hinrunde mit dem gewissen Nichts, einzig ein Sieg am Samstag gegen Hertha BSC Berlin könnte sie versöhnlich enden lassen. Die "alte Dame" hat in der Zweiten Liga nichts an Charmelosigkeit eingebüßt. Nach den spektakulären Spielen gegen Wolfsburg und Leverkusen schwächeln die Berliner und verlieren sich in den Querelen um Markus Babbels Vertragsverlängerung. Zum Glück ist bald Winterpause.

Wer steht im Blickpunkt?

Borussia Mönchengladbach. Die Borussia ist die positive Überraschung in einer Hinrunde, die beim Blick auf die Tabelle nicht viel Unerwartetes zu bieten hatte. Dass die knappe Niederlage gegen den FC Augsburg als Sensation bezeichnet werden sollte – das hätte vor der Saison niemand gedacht. Mit einem Sieg gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag im letzten Hinrundenspiel dieser Saison können die Gladbacher ihre Leistung krönen und die Heimbilanz von fünf Siegen und drei Unentschieden ausbauen. Dabei helfen soll auch Marco Reus. Nach einem Zehenbruch und zwei verpassten Spielen könnte der Mann dieser Spielzeit wieder auf dem Platz stehen.