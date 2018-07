Hannover 96 – Worskla Poltawa 3:1 (2:1)

Beim bemerkenswerten Debüt von Torhüter Markus Miller hat Hannover 96 den höchsten Europapokalsieg der Vereinsgeschichte gefeiert. Der Ersatzkeeper spielte beim sportlich bedeutungsarmen Sieg gegen Worskla Poltwawa nur drei Wochen nach der Genesung von einer psychischen Erkrankung erstmals in der Europa League.



Der 29-Jährige hatte gegen die biederen Ukrainer zum Abschluss der Gruppenphase wenig zu tun. Beim Gegentor durch den Foul-Elfmeter von Roman Bezus (45.+1 Minute) war er machtlos. Die bereits vor dem Spiel für die nächste Runde qualifizierten Hannoveraner kam vor 41.000 Zuschauern zu Toren von Konstantin Rausch (25.), Didier Ya Konan (33.) und Artur Sobiech (78.). Rausch (56.) scheiterte mit einem Elfmeter an dem Tormann Sergej Dolganski.

Schon vor dem Anpfiff hatte Hannover 96 in der Gruppe B als Tabellenzweiter hinter Standard Lüttich festgestanden, so dass der Trainer Mirko Slomka seine Auswahl auf vielen Positionen veränderte. Der Sieg der besseren B-Elf spülte immerhin nochmals 140.000 Euro Siegprämie in die Vereinskasse.



Mehr Spannung verspricht die Auslosung der ersten K.o-Runde am Freitag (13 Uhr) in Nyon. Dann könnten den Niedersachsen Hochkaräter wie Manchester United, Manchester City oder der spanische Spitzenclub FC Valencia als nächster Kontrahent zugeteilt werden. "Ich mache keinen Hehl draus. Ich wünsche mir Manchester United", sagte der Sportdirektor Jörg Schmadtke.



Erstmals im Hannover-Trikot spielte Miller. Der Tormann erhielt schon vor seinem Einsatz Komplimente. "Es ist nicht nur eine Geste. Er hat sehr hart trainiert", begründete Slomka seine Entscheidung. Auch die Kollegen drückten die Daumen. "Er hat sich das redlich verdient. Wir freuen uns alle für ihn", sagte der geschonte Stürmer Jan Schlaudraff.



Gelegenheit, sich auszuzeichnen, hatte Miller kaum. Einige Rückpässe und eine leicht abzufangene Flanke waren das Programm bis zur ersten Minute der Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Dann trat Bezus zum Elfmeter an und ließ ihm keine Chance. Zuvor hatte Mario Eggimann Poltawas Ahmed Januzi gefoult. Der Gegentreffer war nur ein Schönheitsfehler. Rausch mit einem Distanzschuss und Ya Konan nach schnellem Angriff hatten die effektiv agierenden Niedersachsen mit ihren Toren zuvor in Führung gebracht.



Im zweiten Abschnitt hätte Hannover den Vorsprung früher ausbauen müssen, aber Rausch fand in Dolganski seinen Meister, nachdem Januzi Emanuel Pogatetz gefoult hatte. Eggimann (57.) und Sergio Pinto (60.) hatten weitere gute Chancen. Sobiech machte mit seinem Tor in der Schlussphase den Sieg perfekt.

Hannover 96: Miller - Chahed (81. Avevor), Eggimann, Pogatetz, Pander - Lala - Stindl (46. Stoppelkamp), Rausch - Pinto (71. Schmiedebach) - Sobiech, Ya Konan

Worskla Poltawa: Dolganski - Krasnoperow, Peskow, Tschesnakow, Selin - Markoski, Oberemko (72. Tkatschuk) - Krywoschejenko (65. Gromow), Besus, Rebenok - Januzi (87. Barannik)

Schiedsrichter: Trattou (Zypern)

Zuschauer: 40.000

Tore: 1:0 Rausch (24.), 2:0 Ya Konan (33.), 2:1 Besus (45.+1/ Foulelfmeter), 3:1 Sobiech (78.)

Besonderes Vorkommnis: Rausch (Hannover 96) scheitert mit Foulelfmeter an Dolganski (57.)

Gelbe Karten: Sobiech / Besus, Januzi

Beste Spieler: Ya Konan, Pogatetz / Dolganski, Besus