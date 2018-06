ZEIT ONLINE: Herr Henke, im Fußball gelten Sie als Rationalist und kühler Analytiker. Lernen Sie Ihre abenteuerliche Seite womöglich selbst gerade erst kennen?

Michael Henke: Ich bin neuen Entwicklungen gegenüber eigentlich immer aufgeschlossen und habe auch schon lange einen guten Draht zu Universitäten und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen. Aber es stimmt natürlich: In gewisser Weise bin ich ein Traditionalist. Und nachdem ich bislang nur in deutschen Clubs gearbeitet habe, ist der Iran jetzt tatsächlich ein Abenteuer für mich.

Michael Henke Michael Henke arbeitet 17 Jahre als Assistenztrainer von Borussia Dortmund, Bayern München und dem 1. FC Köln, meist unter dem Cheftrainer Ottmar Hitzfeld. Seine Engagements als Cheftrainer vom 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Saarbrücken waren wenig erfolgreich. Seit Juli 2011 arbeitet Henke als Assistenztrainer beim iranischen Rekordmeister FC Esteghlal Teheran.



ZEIT ONLINE: Können Sie sich noch daran erinnern, was Ihnen auf Ihrem ersten Flug nach Teheran durch den Kopf ging?

Henke: Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie es im Iran wohl ist. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mir dabei weniger Gedanken über den iranischen Fußball gemacht habe, als über die Lebensumstände im Land. Zum Beispiel darüber, wie ich wohnen und essen werde.



ZEIT ONLINE: Was waren Ihre größten Bedenken?

Henke: Auf persönlicher Ebene, ob ich mich in Teheran frei bewegen kann oder unter permanenter Beobachtung stehe. Und aus sportlicher Sicht, ob Fußball im Iran irgendwie von oben beeinflusst wird. Ob er gekünstelt ist. Die deutsche Bundesliga ist eines der besten Fußballprodukte der Welt. Ich war bei Borussia Dortmund, Bayern München, Kaiserslautern und in Köln, dort wird Fußball so richtig gelebt. Als ich nach Teheran kam, war ich natürlich gespannt, inwieweit das dort auch der Fall sein würde.



ZEIT ONLINE: Und wie lautet Ihr Urteil nach den ersten Monaten im neuen Job?

Henke: Ich habe den Eindruck, dass Fußball eine sehr große Rolle im Leben der Menschen spielt. Die Fan-Kultur in den Stadien ist echt, da schwenkt keiner Fähnchen, weil er Geld dafür bekommt. Bei einem Derby sind 100.000 Zuschauer im Stadion, die schon seit zig Jahren Anhänger des einen oder des anderen Vereins sind. Gut, die Zahlen gehen teilweise deutlich runter, wenn nicht gerade zwei große Clubs gegeneinander spielen. Aber die Leute in kleineren Städten haben sicher auch andere Sorgen als Fußball.



ZEIT ONLINE: Viele bezeichnen den Fußball im Iran auch als Ablenkung für die Massen.

Henke: Da habe ich eine ganz andere Auffassung. Ich habe zwar keinen direkten Kontakt zu den Massen im Stadion, dafür aber schon viele private Gespräche geführt, zum Beispiel mit unserem Vereinspräsidenten. Der sagt: Wenn Frauen ins Stadion dürften, hätten wir wahrscheinlich 200.000 Zuschauer. Angeblich gibt es sogar Frauen, die sich als Männer verkleiden, um irgendwie ins Stadion zu gelangen. Beim Fest der iranischen Botschaft habe ich Männer wie Frauen aus allen Schichten kennengelernt, die sämtliche iranischen Spieler und Trainer mit Namen kennen. Das liegt natürlich auch an der großen Medienlandschaft im Iran. Jeden Tag erscheinen acht Zeitungen, die vor allem über Fußball berichten. Man merkt also sehr schnell, dass Fußball im Iran eine Kultur hat – obwohl die beiden großen Clubs Persepolis Teheran und Esteghlal staatlich finanziert werden und ihr Geld quasi von der Regierung bekommen.



ZEIT ONLINE: Wird Ihre Arbeit beim FC Esteghlal Teheran von außen überwacht?

Henke: Grundsätzlich bin ich total frei in meiner Arbeit als Trainer und stehe nicht unter Beobachtung. Ich habe auch ein relativ hohes Pensum zu absolvieren, da ich hier ja dem Präsidenten unterstellt bin und meine Arbeit eine Kombination aus Co-Trainer und sportlicher Berater ist.



ZEIT ONLINE: Bei den Spielen steht dann ein iranischer Chef-Trainer an der Seitenlinie. Wie muss man sich Ihre Kommunikation mit ihm vorstellen?

Henke: Dafür habe ich einen deutsch-iranischen Dolmetscher, der über 20 Jahre in Köln gelebt und dort auch Trainerscheine gemacht hat. Hinzu kommt, dass wir mit Ferydoon Zandi einen deutschen Spieler für diese Saison verpflichtet haben, den ich noch aus meiner Zeit in Kaiserslautern kenne. Über ihn kann ich auch mal Anweisungen auf dem kurzen Dienstweg geben.



ZEIT ONLINE: Haben Sie die typischen deutschen Fußballtugenden wie Ordnung und Disziplin auch schon vermitteln können?