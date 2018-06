Folgsam, unterwürfig – so sollen die Frauen sein, wenn es nach einem Großteil der afghanischen Gesellschaft geht. Frauensport, Frauenboxen gar, gehört nicht dazu. In Kabul aber treffen sich etwa 20 junge Frauen zum regelmäßigen Training unter der Zuschauertribüne des Zentralstadions. Trotz der Drohungen religiöser Fanatiker: Wenn in London im Sommer erstmals Frauen um olympische Medaillen boxen, wollen einige von ihnen mit dabei sein.