Jetzt ist Alessandro Del Piero ganz allein. Er ist 37 Jahre alt und hat in über 500 Serie-A-Spielen für Juventus Turin 205 Treffer erzielt. Doch seit acht Monaten verfehlt er das Tor. Nun hat ihn auch sein Freund und Leidensgenosse Francesco Totti hinter sich gelassen. Auch er – 35 Jahre alt, 484 Serie-A-Spiele für den AS Rom , 209 Tore – hatte acht Monate lang das Tor nicht getroffen. Am Wochenende gab es für das Idol der Römer-Fans gleich einen Doppelpack. Totti lüftete ein T-Shirt unter seinem Trikot: "Entschuldigt bitte die Verspätung".

Del Piero würde vermutlich viel dafür geben, wenn er dem Publikum auch bald ein lustiges T-Shirt zeigen dürfte, mit dem er das Ende seiner Abstinenz feiern könnte. Seine Situation bei Juventus Turin ist verzwickt. Im Gegensatz zu Totti, der von seinem Trainer Luis Enrique immer wieder für 90 Minuten aufgestellt wird, bekommt Del Piero kaum noch Spielzeit. Zwölf Kurzeinsätze in dieser Saison, manchmal nur in den allerletzten Minuten der Partie, zeigen: Del Pieros Zeit bei Juventus Turin ist abgelaufen.



Dass Fußballer, die auf die 40 zugehen, auch mal an den sportlichen Ruhestand denken, kommt vor. In Italien hält sich hingegen hartnäckig eine Generation von Spielern, die ihren größten Erfolg mit dem Gewinn der WM 2006 feierte und einfach nicht aufhören will. Totti (35) vom AS Rom gehört zu ihr ebenso wie Gennaro Gattuso (34), Alessandro Nesta (35) und Filippo Inzaghi (38) vom AC Mailand. Inzaghi musste bei Milan zuletzt die Demütigung hinnehmen, sich von der Liste der in der Champions League spielberechtigten Akteure streichen zu lassen. "Italienische Spieler haben Schwierigkeiten aufzuhören", sagt Uefa-Präsident Michel Platini , früher aktiv bei Juventus Turin.

Alessandro Del Piero sagte neulich, er fühle sich wie 22. Das Problem: Er spielt wie 37. Schon jetzt hält der legendäre Stürmer dem hohen Tempo nicht mehr stand, das die Mannschaft unter seinem Trainer und ehemaligen Mitspieler Antonio Conte geht. "Del Piero liebt Juventus und Juventus liebt Del Piero", sagt Conte. Aber er hat zu verstehen gegeben, dass er nicht mehr mit ihm plant. Zwei Abstiegskandidaten aus der Premier-League, Clubs aus den USA und Japan sollen an dem Stürmer interessiert sein.