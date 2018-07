Wir leben in modernen Zeiten. Wir kommunizieren mit Maschinen namens Siri oder Shmiri, und wir glauben fest daran, schlauer und feinsinniger als alles und jeder zu sein. Und neben Siri und Shmiri schreiben und bekommen wir Textnachrichten und E-Mails von unseren Facebook-Freunden. Und davon haben wir natürlich jede Menge.

Das Leben dreht sich zweifelsfrei um Facebook und iPad, nicht mehr um Penis und Vagina. Unsere analphabetischen Urahnen mögen das noch geglaubt haben, aber wir wissen es besser. Selbst unsere Bilder, unsere eigenen Abbilder, sind nichts weiter als Photoshop-Schöpfungen.

Tuvia Tenenbom ist Autor, Essayist und Dramatiker. Er ist Artistic Director des Jewish Theater in New York und Autor des Buches Allein unter Deutschen: Eine Entdeckungsreise. Für ZEIT ONLINE schreibt er seit Dezember 2011 die Fitnesskolumne "Fett wie ein Turnschuh". Im November erscheint sein neues Buch Allein unter Juden: Eine Entdeckungsreise durch Israel.

Ein Besuch im Fitnessclub reicht aus, um mir in Erinnerung zu rufen, wie falsch ich damit liege. Und das schon lange. Ich sehe mir die Leute an: riechende Tierchen, wie Pferde im Stall. Wenn Photoshop sie gemacht hätte, würden sie nicht so einen Geruch verströmen. Und sie riechen nicht nur schlecht, ihr Treiben ist zudem völlig sinnlos. Sie walken auf Laufbändern, als gingen sie irgendwohin, aber tatsächlich bleiben sie hier. Ganz egal, wie "weit" sie gehen: Sie bleiben immer hier. Manche von ihnen benutzen dazu "Fahrräder". Man könnte denken, dass sie irgendwo hin wollen, dass sie ein Ziel hätten – aber weit gefehlt! Und dann gibt es noch die Treppensteiger. Man denkt, sie würden Etagen erklimmen, erster Stock, zweiter Stock, dritter – und so weiter bis Etage 200. Aber nichts da. Sie bleiben am Boden, ganz egal wie schnell sie klettern.

Um ein Bild zu verwenden: Diese Leute sehen aus wie Mäuse in Laborkäfigen. Sie rennen und rennen und rennen und rennen. Ins Nichts. Warum tun sie das?

Sie trainieren. Sie bauen Muskeln auf.

Stimmt etwas mit den Muskeln nicht, die sie bereits haben?

Ich kann nichts Falsches daran erkennen.

Fett wie ein Turnschuh "Fett wie ein Turnschuh" © Piper Hantelschwingen und Bodypumpkurse boomen: Allein in Deutschland gibt es knapp 6.000 Fitnessstudios. Dort trainieren mehr als sieben Millionen Menschen – mehr als der größte deutsche Sportverband, der DFB, Mitglieder zählt. Fast jeder zehnte Deutsche packt demnach seine Sporttasche und schwitzt an schwerem Gerät oder in Gymnastikkursen. Wieso ist der Fitnesssport so erfolgreich? Was fasziniert die Menschen daran? Und wieso?



Für unsere Kolumne Fett wie ein Turnschuh schicken wir den (noch) etwas korpulenten New Yorker Autoren Tuvia Tenenbom in die Welt der Fitten und Starken. Er lernt die Fitnessjünger kennen und nimmt ab. Alle zwei Wochen berichtet er auf ZEIT ONLINE von seinen Erlebnissen. Ausgewählte Kolumnen erschienen im illustrierten Buch Fett wie ein Turnschuh.

Sie sind Menschen – und anders als Apparate sind Menschen aus Fleisch, Knochen und Blut. Seht sie euch an, die Walker, Radler und Treppensteiger. Man denkt sofort: Der Motor dieser Menschen wird nicht mit Weisheit betrieben. Ganz gleich zu welchem politischen Lager sie gehören, an welchen Gott sie glauben, ganz gleich welcher Rasse sie sind oder gerne sein würden, ganz gleich wie weiß oder schwarz, wie reich oder arm. Im Kern sind sie alle gleich: Tierchen, die mehr Ähnlichkeit mit Pferden, Schweinen oder Mäusen haben als mit glänzenden, smarten Maschinen. Wenn man sie auf ihrem Weg ins Nichts beobachtet, begreift man, wie unrecht die Rassisten unter uns haben. Nein – nicht nur, weil sie denken, dass die anderen Rassen minderwertig sind. Sondern vielmehr, weil sie sich selbst für besser halten.

Es ist komisch, aber unsere Treppensteiger und Walker erinnern mich an die faszinierenden Menschenansammlungen, denen ich in Deutschland begegnet bin. Nein, um Gottes Willen, damit meine ich keinen "Umschlagplatz" für Juden auf dem Weg ins Lager. Ich meine etwas ganz anderes: die Weltmeisterschaft. Ich war in Deutschland unterwegs, weil ich ein Buch über Land und Leute schreiben wollte, als meine Füße mich zu verschiedenen sogenannten Public Viewings trugen. Sei es in Tübingen oder Frankfurt, Dortmund oder Berlin – überall sah ich Leuten zu, die auf riesigen Bildschirmen anderen Leuten beim Fußballspielen zusahen. Keiner der Zehn- oder Hunderttausenden, denen ich dort begegnete, kickte jemals einen Ball, erst recht keinen der Bildschirmbälle. Aber alle benahmen sich wie Kicker. Ich sah sie fassungslos an: Warum empfinden diese Fans jedes Tor als "ihr" Tor, obwohl sie nur schreien, Bier trinken und Wurst essen?