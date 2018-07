FC Basel – Bayern München 1:0 (0:0)

Eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr lässt den FC Bayern München um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League bangen. Nach dem jüngsten Rückschlag im Bundesliga-Titelkampf verloren die Bayern durch ein Tor von Valentin Stocker in der 86. Minute beim FC Basel. Damit stehen sie im Rückspiel am 13. März in München vor einer schweren Aufgabe. Trotz spielerischer Überlegenheit fehlte der Elf von Trainer Jupp Heynckes einmal mehr die Durchschlagskraft im Angriff. Zudem wehrte Basels Torhüter Yann Sommer diverse gute Chancen der Münchner ab.

Mit der Rückkehr von Arjen Robben in die Startelf kam zwar zunächst Schwung in die beim Spiel gegen Freiburg so leblose Münchner Offensive. Doch der Niederländer baute mit zunehmender Spieldauer ab und stand im Schatten seines Mitspielers Franck Ribéry . Nach nur vier Siegen in den letzten zwölf Auswärtsspielen war die fehlende Zielstrebigkeit vor dem gegnerischen Tor auch in der Schweiz das Problem der Bayern.

Wille und Entschlossenheit waren bei den Bayern spürbar. Schon in der 3. Minute bot sich Ribéry nach Robbens Heber eine große Chance zur Führung, doch Basels Torhüter Sommer verhinderte das drohende 0:1. Wenig später stand der Franzose auf Zuspiel von Kapitän Philipp Lahm erneut frei vor dem Torhüter (11.) und scheiterte wieder am schnell reagierenden Sommer.

Überraschender Rückstand kurz vor Schluss

Die Bayern versuchten weiter zielstrebig nach vorne zu spielen, doch das gelang nicht. In der Abwehr gab es schon bei den ersten Vorstößen der Basler Probleme. In der 16. Minute musste Nationaltowart Manuel Neuer gleich zweimal eingreifen: Erst rettete er gegen Streller , dann lenkte er den Kopfball von Alexander Dragovic an den Pfosten. Wäre der Schuss des ebenfalls völlig freistehenden Alexander Frei (18.) nicht gegen die Latte gegangen, wäre Neuer chancenlos gewesen.

Den Bayern fehlte im Mittelfeld ein Spieler, der den Aktionen Struktur hätte geben können. Erst bei einem Distanzschuss von David Alaba (29.) wurden die Gäste den Schweizern noch einmal gefährlich. Beim FC Basel, der in der Gruppenphase Manchester United besiegt hatte, entpuppten sich der Ex-Stuttgarter Marco Streller und der künftige Bayer Xherdan Shaqiri als effizientes und gefährliches Angriffsduo.

Auch in der zweiten Spielhälfte versuchten Robben und Ribéry, das Spiel zu beschleunigen, fanden aber nicht immer Abnehmer für ihre Anspiele. Mario Gomez bekam in der Spitze kaum Bälle. Auch Toni Kroos und David Alaba blieben unter ihren Möglichkeiten. Allein ein Distanzschuss von Lahm (68.) sorgte noch einmal für Aufregung vor dem Basler Tor. Kurz vor Spielschluss brachte Stocker die Schweizer dann in Führung. Der für Ribéry ins Spiel gekommene Thomas Müller konnte das Blatt nach dem überraschenden Rückstand nicht mehr wenden.

FC Basel: Sommer - Steinhöfer, Abraham, Dragovic, Park - Shaqiri (83. Zoua), Huggel, Xhaka, Fabian Frei (66. Stocker) - Alexander Frei (90. Cabral), Streller

Bayern München: Neuer - Rafinha , Boateng, Badstuber, Lahm - Timoschtschuk, Alaba - Robben, Kroos (89. Olic), Ribéry (71. Müller) - Gomez

Schiedsrichter: Rizzoli (Italien)

Zuschauer: 36.000 (ausverkauft)

Tor: 1:0 Stocker (86.) Gelbe Karten: Abraham / Müller, Rafinha

Beste Spieler: Stocker, Sommer / Neuer