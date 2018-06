165 Millionen Euro, 15 Prozent mehr als im Vorjahr, ein neuer Allzeit-Rekord: Nie zuvor haben die Klubs der 1. und 2. Fußball-Bundesliga mehr Geld mit Fanartikeln und Lizenzen umgesetzt als in der vergangenen Spielzeit. Das geht aus dem aktuellem Fanartikel-Barometer hervor, einer Analyse des Merchandising-Geschäfts im deutschen Profifußball.

Die Einnahmen durch Trikots, Tops und Toaster sind seit der Jahrtausendwende jährlich um zweistellige Prozentsätze gestiegen, der Umsatz hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt. Kaum eine Branche ist so krisenresistent und kann solche Wachstumsraten vorweisen. Das liegt vor allem an neuen Fangruppen, die die Vereine erschlossen und an die sie ihr Fanartikel-Sortiment in den vergangenen Jahren angepasst haben.

Vor allem eine interessante Käufergruppe hat den Fußball für sich entdeckt: Frauen. "Im letzten Jahrzehnt hat sich die Zahl der weiblichen Stadionbesucher von 14 auf rund 30 Prozent verdoppelt", sagt Peter Rohlmann, Leiter der Agentur PR-Marketing, die seit 1998 jährlich das Fanartikel-Barometer herausgibt. In dieser Zeit ist die Zahl der fußballinteressierten Frauen einer Studie der Vermarktungsagentur Sportfive zufolge um etwa 25 Prozent auf rund 25 Millionen gestiegen. Fast 15 Millionen Frauen und Mädchen sind Fan eines deutschen Vereins, 40 Prozent mehr als 1998.

Auf diese Fußball-Lust der Frauen haben mittlerweile fast alle Vereine reagiert – und bieten in ihren Fanshops speziell auf Frauen zugeschnittene Produkte an. Auch der FC Bayern München , mit einem Umsatz von 43,9 Millionen Euro der Bundesliga-Krösus im Merchandising-Geschäft. Seit dem Jahr 2000 etwa bietet der FC Bayern eine eigene Damen-Linie an, die Umsätze sind seitdem stetig gestiegen. "Mittlerweile machen Fanartikel für Frauen etwa 10 bis 15 Prozent unseres Merchandising-Umsatzes aus", sagt Kürsad Bostan, der Merchandising-Direktor des FC Bayern.

Neben einem figurbetonenden Slim-Fit-Trikot bieten die Vereine auch zahlreiche Accessoires, wie Schmuck oder Uhren , sowie Handtaschen und Unterwäsche an. Die klassischen Vereinsfarben stehen bei dieser besonderen Art von Fanartikeln nicht immer im Vordergrund. Oft wird auf als typisch geltende Frauenfarben wie lila oder rosa gesetzt.

Noch vor ein paar Jahren war es wenig vorstellbar, dass solche Farben rund um ein Fußballstadion getragen werden. Als Bremens Torwart Tim Wiese 2006 in einem rosafarbenen Trikot aufgelaufen ist, kam das gar nicht gut an. Hämische Sprüche schallten damals aus den Fankurven. Aber das Farbbild in deutschen Stadien hat sich verändert. Was ehemals verpönt war, läuft heute gut.