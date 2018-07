ZEIT ONLINE: Herr Friedrich , schon im Third Coast Café gewesen?

Arne Friedrich: Nein, wieso?

ZEIT ONLINE: Jeden Samstag, 14 bis 16 Uhr trifft sich dort eine gemischte Gruppe, um sich einfach mal auf Deutsch zu unterhalten. Das wäre was für Sie, um Anschluss zu finden.

Friedrich: Machen Sie sich keine Sorgen. Übrigens: So gut gegessen, wie hier in Chicago , habe ich lange nicht, unglaublich.

ZEIT ONLINE: Al-Capone-Teller? Oder Wurst? Es soll bei Ihnen viele gute polnische Schlachter geben.

Friedrich: Man sagt ja oft, es gibt in den USA nur Fast-Food-Mist. Stimmt nicht.

ZEIT ONLINE: R. Kelly, Michael Jordan und jetzt Arne Friedrich. Wieso hat es Sie eigentlich nach Chicago verschlagen?

Friedrich: In diese Liste würde ich mich jetzt nicht einreihen, dagegen bin ich ein kleines Licht. Aber ich fahre seit mehreren Jahren ein- bis zweimal im Jahr in die Staaten. Amerika ist mein liebstes Urlaubsziel, ich bin Amerika-Fan. Ich wollte dort schon immer mal für eine gewisse Zeit leben. Mir gefällt das Leben dort, besonders in San Francisco und New York . In Chicago bin ich bisher erst einmal gewesen, aber diese Stadt hat mich gleich fasziniert.

ZEIT ONLINE: Was hat Chicago, was Wolfsburg nicht hat?

Friedrich: Die beiden Städte kann man nicht vergleichen. Wolfsburg ist eine Fußballstadt mit einem tollen Konzern im Rücken. Und doch sehr ländlich. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner Wolfsburg hat, aber Chicago ist mit acht bis zehn Millionen Menschen eine Weltstadt. Chicago hat mehr Skyscraper als New York und ist die drittgrößte Stadt der USA.

ZEIT ONLINE: Wieso sind Sie nicht nach New York gewechselt?

Friedrich: Es gab zwei Vereine, zu denen ich gewechselt wäre: Chicago und New York. Zu beiden gab es Kontakte, aber Chicago hat sich gleich unglaublich bemüht. Deshalb war schnell klar, dass es hierher geht. Dazu kommt, dass Chicago ein bisschen familiärer scheint. Nicht so hektisch. Ich hatte mich unter anderem mit Frank Rost unterhalten: New York ist so groß und teuer, dass man nicht so leicht im Zentrum wohnen kann.

ZEIT ONLINE: Chicago ist mehr wie Wolfsburg als Berlin ?

Friedrich: Chicago ist mehr wie Berlin als New York.

ZEIT ONLINE: Chicago hat gleich zwei gute Baseball-Teams und einen weltbekannten Basketballverein. Haben Sie sich schon entschieden, wen Sie unterstützen?

Friedrich: Sie haben ein Team vergessen. Nach der Fußball-Saison bei Chicago Fire werde ich Kicker bei den Bears. Aber zitieren Sie mich damit nicht, war ein Scherz.

ZEIT ONLINE: Lustig.

Friedrich: Im Ernst: In dieser Stadt gibt es neben den zwei Baseballteams – die Cubs und die White Socks – auch noch zwei Eishockeyteams – die Blackhawks und die Wolves. Dann die Bears im Football und die Chicago Bulls im Basketball. Besonders Football und Basketball gucke ich gern, da war ich voriges Jahr beim Saisonfinale in Miami . Baseball würde mich reizen, besonders die Cubs.

ZEIT ONLINE: Auch im Ernst: Auf welchem Niveau werden Sie bald spielen, Fire ist vergleichbar mit einem deutschen Regionalligisten?

Friedrich: Da habe ich mich natürlich erkundigt, unter anderem bei Frank Rost. Fakt ist: Die Jungs in der Liga können alle marschieren, sind total fit. Das Nationalteam der USA war bei großen Turnieren oft neben Deutschland das fitteste. Dass die MLS nicht mit der Bundesliga zu vergleichen ist, ist klar. In Amerika ist Fußball noch ein Randsport. Aber ich habe mich über das Niveau gewundert. Es ist viel besser als angenommen.