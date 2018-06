Real Madrid – ZSKA Moskau 4:1 (1:0)

Real Madrid steht im Viertelfinale der Champions League. Der spanische Tabellenführer mit den deutschen Nationalspielern Mesut Özil und Sami Khedira setzte sich am Mittwoch gegen ZSKA Moskau durch. Im Hinspiel hatte die Elf von Trainer José Mourinho ein 1:1 erreicht und schaffte damit souverän den Sprung in die Runde der besten acht Mannschaften der Liga.

Real machte schon früh alles klar und musste nie ernsthaft um den Viertelfinaleinzug bangen. Gonzalo Higuain (26.), Cristiano Ronaldo (55.) und der eingewechselte Karim Benzema (70.) erzielten im Bernabeu-Stadion den verdienten Sieg. Der starke Özil war am ersten und dritten Treffer als Vorlagengeber beteiligt.

Zoran Tosics Tor für Moskau in der 77. Minute war nicht mehr als Ergebniskosmetik für den Gast aus Russland. Der ansonsten eher unauffällige Cristiano Ronaldo erzielte schließlich in der Nachspielzeit nach Zuspiel von Benzema aus kurzer Distanz den vierten Treffer für die Spanier.

Real Madrid folgt FC Bayern München, AC Mailand, Benfica Lissabon, APOEL Nikosia, Olympique Marseille und Titelverteidiger FC Barcelona ins Viertelfinale. Die Partien werden an diesem Freitag in Nyon ausgelost. Die Spiele sind für den 27./28. März und 3./4. April angesetzt, das Champions-League-Finale ist am 19. Mai in München.

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo - Khedira, Xabi Alonso - Özil (88. Diarra), Kaká (76. Granero), Cristiano Ronaldo - Higuaín (69. Benzema)

ZSKA Moskau: Tsheptschugow - Alexej Beresuzki, Wassili Beresuzki, Ignaschewitsch, Schennikow - Musa (60. Sekou Oliseh), Wernbloom, Aldonin (46. Mamajew), Tosic (81. Necid) - Dsagojew, Doumbia

Schiedsrichter: Lannoy (Frankreich)

Zuschauer: 67.743 Tore: 1:0 Higuaín (26.), 2:0 Cristiano Ronaldo (55.), 3:0 Benzema (70.), 3:1 Tosic (77.), 4:1 Cristiano Ronaldo (90.+4)

Gelbe Karten: Xabi Alonso / Mamajew, Musa, Tsheptschugow, Wassili Beresuzki