Cheerleading - Von wegen Puschel: Cheerleading ist Leistungssport Die Potsdam Panthers sind Deutscher Meister im Group Stunt CoEd und Vize-Meister im Senior CoEd geworden. Eindrücke von der 22. Deutschen Cheerleading-Meisterschaft in Bremen 2012

Als aus den Boxen ein aktueller Dance Hit losdröhnt, erhebt sich Lars Fuhrmann, macht einen Auftaktsprung, dreht ein Rad und schlägt einen Salto rückwärts. Dann greift er die Hände eines Kollegen, formt mit ihm eine Räuberleiter, mit der sie eine Frau in die Luft wuchten. Sie schwebt auf seinen gestreckten Armen, hebt ein Bein hallendachwärts neben ihren Kopf, wo sie es mit ihrem Ellenbogen festklemmt. Nun lässt sie das Bein wieder los und sinkt senkrecht, er fängt sie zupackend. Um sie sofort wieder nach oben zu stemmen. Dort angekommen spreizt sie prinzessinnengleich ein Bein nach hinten, breitet ihre Arme aus und lässt sich mit einer Rückwärtsschraube in die Arme der Männer fallen.

Es ist nur ein fünfzehn Sekunden kurzes Detail, Lars Fuhrmann und seine Teamkollegen müssen im Laufe des drei Minuten langen Programms noch etliche Sprünge, Läufe, Stunts, Hebe- und Turnelemente hinlegen. Doch die Szene belegt: Es ist ein anstrengender Job, Cheerleader zu sein.

Cheerleading kommt aus den USA , entstammt dem American Football. "Cheer" heißt Beifall, und "lead" heißt führen. Es geht darum, den Zuschauer zum Beifall für ein Football-Team zu verführen. Wer Cheerleading hört, denkt an Mädels mit Puscheln, die die Beinchen schwingen, und am Ende angelt sich Reese Witherspoon den Quarterback.

Wer zum ersten Mal mit dem Sport in Kontakt kommt, ist erstaunt, wie dynamisch und vielseitig er ist, auch dass es Meisterschaften gibt. So wie am vorigen Samstag in Bremen , wohin rund achthundert Teilnehmer im Alter von sechzehn bis dreißig Jahren gekommen sind, um die deutschen Titelträger in fünf Kategorien zu ermitteln: einen im Partner Stunt (Mann und Frau) und je zwei (je ein Mal All Girl und Mixed) im Group Stunt (zu fünft) und Cheer, in der bis zu zweiundzwanzig Cheerleader eine Choreografie aufführen.

Viele Männer sind Cheerleader, es sind besondere Typen. Die meisten sind ehemalige oder aktuelle Footballer, Bodenturner, manche könnten Gewichtheber oder Türsteher sein, nach dem Wettbewerb lassen sie Dreiliterbottiche Jacky-Cola kursieren. Es sind Männer wie Lars Fuhrmann, 28, 1,90 Meter groß, Verbandsligafußballer mit breiten Schultern und noch breiterem Siegerlächeln. "Mehr als Cheerleading kann kein Sport bieten", sagt er, "Akrobatik, Turnen, Technik, Teamgeist". Für ihn sei Cheerleading der "totale Sport".

Cheerleading Der Sport Der ursprüngliche Zweck des Cheerleadings ist es, den Zuschauer zum Beifall zu verführen. Dementsprechend sind die meisten Teams einer anderen Mannschaft zugeordnet und haben sich deren Support verschrieben. Doch tragen sie auch eigene Wettbewerbe aus, Sieger werden von einer Jury ermittelt. Elemente des Cheerleadings sind Cheer/Chant (Anfeuerungsrufe), Dance (Tänze), Stunts/Baskets (statische/dynamische akrobatische Elemente), Pyramiden (statische akrobatische Elemente mit mehreren Gruppen), Tumbling (Bodenturnen), Jumps (Sprünge). Diese Elemente sollen fließend ineinander übergehen und auf einem hohen Level von allen Teammitgliedern gezeigt werden. Folgende Wettbewerbe haben sich etabliert:

1) Partner Stunt: ein Mann und eine Frau machen akrobatische Elemente (Dauer: 60-90 Sekunden)

2) Senior Allgirl Groupstunt: fünf Frauen machen akrobatische Elemente (Dauer: 90-120 Sekunden)

3) Senior Coed Groupstunt: wie 2), aber Mixed (Coeducation)

4) Senior Allgirl Cheer: mindestens zehn, maximal zweiundzwanzig Frauen zeigen alle Elemente des Cheerleadings in einer "Routine" (Dauer: bis 180 Sekunden)

5) Senior Coed Cheer: wie 4), aber Mixed Deutschland In Deutschland gibt es rund 400 Cheerleader-Teams und rund 20.000 aktive Cheerleader, etwa sieben von acht sind weiblich. Die Mitgliederzahl wächst seit Jahren kontinuierlich. Es gibt zwei Verbände: die Cheerleadervereinigung Deutschland (CvD), die dem American Football Verband Deutschland angeschlossen ist, und der Cheerleader- und Cheerdance-Verband Deutschland (CCVD), der sich im Jahr 2007 von der CvD abgespalten hat. Beide tragen deutsche Meisterschaften aus. Deutsche Meister 2012 Am 17. März fanden in Bremen die 22. Deutschen Meisterschaften der Seniors (ab 16 Jahre) statt, organisiert von der CvD. Sie dauerten einen Tag und fanden folgende Gewinnerinnen und Gewinner: Senior Coed Cheer: Cats Berlin (Pro Sport Berlin) Senior Allgirl Cheer: Legends (SC Staaken 1919) Senior Coed Groupstunt: Robby Bubble (Potsdam Panthers) Senior Allgirl Groupstunt: Incredible Angles (MSV Magdeburg) Partner Stunt: Sandra Krüger und Mario Schober (Potsdam Panthers) Die Liste mit Siegern und Platzierten

Wenn er Fremden erzähle, dass er Cheerleader sei, müsse er stets erklären, wie hart das Training bei den Potsdam Panthers sei, sagt Fuhrmann. Auch, dass er nicht schwul sei. "Als männlicher Cheerleader wird man mit vielen Klischees konfrontiert", sagt er. "Aber damit komme ich klar."

Dass man starke Männer gut gebrauchen kann, liegt in der Natur des Cheerleadings. Stets muss der Mann Frauen stemmen, werfen, fangen. Das gilt besonders für die wichtigen Hebefiguren, allen voran die Pyramide, für die sich die gesamte Mannschaft zu drei Stockwerken türmt. "Es gibt eine klare Rollenteilung: Die Männer gehören nach unten, die Frauen nach oben", sagt Fuhrmann.