Borussia Dortmund – VfB Stuttgart4:4 (1:0)

Noch Minuten nach dem Schlusspfiff standen die Bundesligaprofis auf dem Rasen und versuchten zu verstehen, was da gerade vor sich ging in Dortmund . "Für so ein geiles Spiel lohnt es sich, Trainer zu werden", sagte Stuttgarts Coach Bruno Labbadia. Sein Dortmunder Kollege Jürgen Klopp sprach von einem "Mörderspiel". Um den Wahnsinn dieser Partie zu erkennen, könnte ein Blick auf die Torfolge helfen: 2:0, 2:3, 4:3, 4:4 – dreimal drehte sich das Spiel, und das alles innerhalb der letzten 15 Minuten.

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart war zweifellos das verrückteste Spiel der Saison, eine Liebeserklärung an den Fußball, etwas ganz Besonderes. Das Acht-Tore-Unentschieden ließ alle Beteiligten mit offenen Mündern zurück. Nüchtern betrachtet aber ließ der Meister aus Dortmund zwei Punkte liegen, nach dem er sich nach einer sicheren 2:0-Führung und einer 4:3-Führung kurz vor Schluss schon als Sieger wähnte. Christian Gentner verhinderte mit seinem Ausgleichstor in der Nachspielzeit den Sieg für den BVB.

Zunächst war dieses mitreißende Fußballspiel eine eher einseitige Angelegenheit. Der VfB war lange Zeit vor allem mit Abwehrarbeit beschäftigt und konnte nach vorne erst spät Akzente setzen. Die Borussen knüpften da an, wo sie vor Wochenfrist beim 6:1 in Köln aufgehört hatten. Mit schnellem, druckvollen Spiel wurde der VfB sofort in die Defensive gedrängt. Vor allem gegen Kagawa kamen die Stuttgarter kaum an. Der Japaner zielte nach 85 Sekunden daneben, wenig später verhinderte der Gäste-Keeper Sven Ulreich Kagawas zwölften Saisontreffer (5.). Der ehemalige Dortmunder Tamas Hajnal (9.) und Julian Schieber (19.), der frei vor dem Tor in Rücklage geriet, verpassten ihrerseits eine mögliche Stuttgarter Führung.

Verdient wäre sie nicht gewesen, denn unter der Regie von Kagawa und dem starken Ilkay Gündogan spielte sich der BVB eine Großchance nach der anderen heraus. Pech und Unvermögen standen dem ersten Tor im Wege. Erst schoss Lewandowski im Strafraum Gotoku Sakai an (16.), dann rettete Georg Niedermeier mit dem Kopf auf der Linie, nachdem der Pole Ulreich schon umkurvt hatte (21.), schließlich drosch Kevin Großkreutz den Ball an die Querlatte (24.). Doch als Sebastian Kehl den Ball per Kopf Kagawa vorlegte, waren Ulreich und seine Vorderleute gegen den Schuss des Japaners aus kurzer Distanz machtlos.

Das Offensivspektakel der Hausherren setzte sich zu Beginn der zweiten Spielhälfte fort. In der 48. Minute stand der Pfosten beim Schuss von Lukasz Piszczek dem 2:0 im Weg, doch 60 Sekunden später ging es wieder zu schnell für den VfB: Hummels ' Diagonalpass verwertete Blaszczykowski. Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel gelaufen. Obwohl er viel höher hätte führen müssen, ließ es der BVB erstmal etwas ruhiger angehen.

Ein Fehler, wie sich herausstellten sollte. Zunächst sorgte der Pfostenschuss von William Kvist (63.) für eine Schrecksekunde bei den Gastgebern, die sich nun die eine oder andere Nachlässigkeit in der Defensive leisteten. Nach dem Anschlusstreffer von Ibisevic, der eine Volley-Vorlage von Niedermeier nutzte, wankte der Meister plötzlich. Zwei Tore des Stuttgarters Julian Schieber innerhalb von 99 Sekunden (77./79.) drehten das Spiel. Zunächst profitierte er von einem schwachen Zweikampf von Schmelzer und einer halbherzigen Grätsche von Mats Hummels, später verlor Kehl den Ball im Mittelfeld.

Das Spiel stand Kopf, der BVB schien geschlagen. Doch nur drei Minuten später besorgte Mats Hummels mit einem Schuss ins linke untere Eck den Ausgleich. Doch der Wahnsinn ging weiter. Dortmund wollte jetzt den Sieg und schien ihn auch zu bekommen. Der eingewechselte Ivan Perisic wuchtete den Ball nach einer Ecke per Dropkick unter die Latte, drei Minuten vor dem Ende. Ganz Dortmund war verzückt, der BVB wähnte sich am Ziel, da tauchte in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch einmal der VfB im Strafraum der Gastgeber auf. Schmelzer und Hummels behinderten sich gegenseitig, sodass Gentner der Ball vor die Füße fiel. Der zirkelte ihn cool zum 4:4 unter die Latte.

Borussia Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer - Gündogan (67. Bender), Kehl - Blaszczykowski, Kagawa (81. Barrios), Großkreutz (79. Perisic) - Lewandowski

VfB Stuttgart: Ulreich - Sakai, Maza, Niedermeier, Boka (61. Molinaro) - Kvist, Kuzmanovic - Harnik, Hajnal (70. Gentner), Schieber (84. Bah) - Ibisevic

Schiedsrichter: Weiner ( Gießen )

Zuschauer: 80.720 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Kagawa (33.), 2:0 Blaszczykowski (49.), 2:1 Ibisevic (71.), 2:2 Schieber (77.), 2:3 Schieber (79.), 3:3 Hummels (81.), 4:3 Perisic (87.), 4:4 Gentner (90.+2)

Gelbe Karten: Lewandowski (4), Perisic (1) / Kuzmanovic (4)

Beste Spieler: Kagawa, Gündogan / Schieber, Ulreich