FC Schalke 04 - Athlétic Bilbao 2:4 (1:1)

Schalke 04 hat im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League mit 2:4 (1:1) gegen Athlétic Bilbao verloren. Jetzt kann Schalke nur noch auf das Euro-Wunder hoffen. Im Rückspiel am 5. April wird es für Schalke sehr schwer – die Gelsenkichener stehen praktisch vor dem Viertelfinal-Aus.



Fernando Llorente (20.) brachte Athlétic Bilbao in der Veltins-Arena in Führung und sorgte in der 73. Minute für den Ausgleich. Oscar de Marcos (81.) überwand den zur Pause für den verletzten Timo Hildebrand eingewechselten Ersatz-Torhüter Mathias Schober. Und in der Nachspielzeit zerstörte Iker Muniain auch noch den letzten Funken Hoffnung. Dazwischen war es Schalkes Kapitän Raul, der dem Spiel den Stempel aufgedrückt hatte.



Nur 88 Sekunden nach dem ersten Bilbao-Treffer schaffte der Spanier mit seinem 75. Europapokal-Tor den Ausgleich. Mit einem Tor in der 59. Minute sorgte Raul dann für Jubelstürme und machte zudem Werbung in eigener Sache. Schalkes Manager Horst Heldt hat dem 34-Jährigen einen Einjahresvertrag angeboten, Raul will zwei Jahre auf Schalke verlängern.



Nach der Pause blieb Hildebrand mit einer Ellbogenverletzung in der Kabine und wurde durch Schober ersetzt, der sein letztes Pflichtspiel am 13. März 2009 bestritten hatte, damals in Wolfsburg für Manuel Neuer. Für Schalke stand der vierte Torhüter nach Ralf Fährmann, Lars Unnerstall und Hildebrand im Tor.

Schalke machte Druck, Schalke rannte an, doch den Spaniern, die im Achtelfinale Manchester United ausgeschaltet hatten, gelang der Führungstreffer. Eine unglückliche Figur machte beim Führungtreffer Torhüter Hildebrand, der einen Ander-Schuss nicht festhalten konnte. Danach schob Llorente den Ball über die Linie. Ausgangspunkt war ein Fehler von Fuchs gewesen, der eine Flanke von de Marcos nicht verhindern konnte und deshalb von Raul angezählt wurde.



Doch Schalke erholte sich schnell, keine zwei Minuten später war Raul zur Stelle und bügelte den Fehler seines Verteidigers aus. Der Japaner Atsuto Uchida rannte auf dem rechten Flügel davon. Seine Hereingabe nutzte Raul aus unmöglichem Winkel zum Ausgleich – es war sein Jubiläumstor, der 75. Treffer im 160. Europapokal-Spiel.



Nach 55 Minuten brachte Trainer Huub Stevens Lewis Holtby für Marco Höger und Jurado für Draxler. Und plötzlich lief es wieder für Schalke. Die Hausherren machten Druck. Raul sorgte mit einem Tor aus 17 Metern für die Führung. Doch nach einer Ecke war Llorente zum zweiten Mal zur Stelle, ehe de Marcos das Spiel endgültig auf den Kopf stellte. Zwar traf Klaas-Jan Huntelaar noch einmal den Pfosten und Raul scheiterte am Torhüter Gorka Iraizoz. Dann kam Muniain.



FC Schalke 04: Hildebrand (46. Schober) - Uchida, Papadopoulos, Matip, Fuchs - Jones, Höger (56. Holtby) - Farfán, Raúl, Draxler (56. Jurado) - Huntelaar



Athletic Bilbao: Iraizoz - Martínez, Iraola, Amorebieta, Aurtenetxe (70. Iñigo Pérez) - Iturraspe, de Marcos (85. Ekiza), Ander Herrera (46. Ibai) - Susaeta, Llorente, Muniain



Schiedsrichter: Proença (Portugal)

Zuschauer: 53.883

Tore: 0:1 Llorente (20.), 1:1 Raúl (22.), 2:1 Raúl (60.), 2:2 Llorente (73.), 2:3 de Marcos (81.), 2:4 Muniain (90.+3)

Gelbe Karten:Huntelaar, Höger, Uchida / Amorebieta, Iturraspe, Iñigo Pérez



Beste Spieler: Jones, Raúl / de Marcos, Llorente