Twente Enschede – FC Schalke 04 1:0 (0:0)

Der FC Schalke 04 muss nach einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters um den Einzug ins Viertelfinale der Europa League bangen: Die Schalker verloren am Donnerstag beim niederländischen Vizemeister und Pokalsieger Twente Enschede. Luuk de Jong verwandelte einen unberechtigten Foulelfmeter (61. Minute).

Dem schottischen Schiedsrichter Craig Thomson war in der 60. Minute eine Fehlentscheidung unterlaufen. Schalkes Joel Matip berührte Twentes Stürmer Luuk de Jong leicht – aber außerhalb des Strafraums. Thomson entschied auf Elfmeter. Der Gefoulte führte selbst aus und erzielte das 1:0.

Schalke-Spieler Matip wird nach der Roten Karte beim Rückspiel in einer Woche in Gelsenkirchen fehlen. Schon in Enschede musste er die beiden verletzten Innenverteidiger Benedikt Höwedes und Christoph Metzelder ersetzen. Schmerzlich vermisst wurde vor allem aber Stürmer Klaas-Jan Huntelaar, der in der Europa League bislang sechs Tore erzielt hat. Huntelaar hatte sich vor einer Woche im Länderspiel mit der niederländischen Nationalmannschaft gegen England eine Gehirnerschütterung zugezogen. Auch der gelb-gesperrte Jefferson Farfan fehlte.

Schalke übte mit zehn Mann Schadensbegrenzung

In der Not rückte Lewis Holtby in die Startelf, im Angriff stürmte Ciprian Marica neben Chinedu Obasi. Schalke ließ Enschede zu Beginn viel Raum. Schon in der 10. Minute geriet Torhüter Timo Hildebrand in Bedrängnis, als Atsuto Uchida Enschede-Stürmer de Jong nicht von einem gefährlichen Kopfball abhalten konnte. Drei Minuten später kam Nacer Chadli zum Kopfball – von der gesamten Schalker Abwehr unbehelligt. Hildebrand parierte abermals.

Erst nach 20 Minuten wurden die Schalker mutiger. Nach drei Auswärtsniederlagen in der Bundesliga, zuletzt sogar beim Tabellenletzten Freiburg, ging es für sie in Enschede schließlich auch um Wiedergutmachung. Jermaine Jones sorgte für die beste Schalker Chance, sein Schuss ging nur knapp über das Tor (24.).

Die Niederländer gingen fahrlässig mit ihren Chancen um. In der Liga hatten sie zuletzt noch den PSV Eindhoven 6:2 deklassiert, gegen Schalke blieb der Sturmlauf aus. Auch die Gelsenkirchener spielten nicht auf Risiko, sondern warteten auf den einen erfolgreichen Konter, der für das wichtige Auswärtstor sorgen sollte.

"Wir müssen besser nach vorne spielen", forderte Manager Heldt in der Halbzeit. Seine Spieler taten ihm den Gefallen nicht. Selbst Superstar Raul blieb unauffällig. Nach dem Elfmeter ging es für die zu zehnt spielenden Schalker dann nur noch um Schadensbegrenzung vor dem Rückspiel.

Twente Enschede: Mihailow - Cornelisse, Wisgerhof, Douglas, Rosales - Janssen (85. Bajrami), Brama, Fer - Chadli, de Jong, Joshua John

FC Schalke 04: Hildebrand - Uchida, Papadopoulos, Matip, Fuchs - Jones - Höger, Holtby (90.+2 Moritz) - Raúl (90. Escudero) - Obasi (82. Draxler), Marica

Schiedsrichter: Thomson (Schottland)

Zuschauer: 30.000 (ausverkauft)

Tor: de Jong (61./Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Janssen / Escudero, Hildebrand Rote Karten: - / Matip (60./Notbremse)

Beste Spieler: Douglas, Chadli / Jones, Papadopoulos