Der Europarat hat den Weltfußballverband aufgefordert, die Wiederwahl von Fifa-Präsident Joseph Blatter zu untersuchen. Geklärt werden solle, ob Blatter seine Position dazu ausgenutzt habe, "unfaire Vorteile für sich oder für abstimmende Personen" zu erlangen. Das erklärte der Kulturausschuss der Staatenorganisation in einem Bericht.

Die Fifa wies die Darstellung in einer Pressemitteilung umgehend zurück. Zahlreiche Forderungen des Europarats nach Aufklärung und transparenterer Politik seien längst erfüllt worden, hieß es.

Keine verbindlichen Forderungen, nur Druckmittel

Blatter ist seit 1998 Fifa-Chef. Im vergangenen Juni hatte er sich für eine weitere vierjährige Amtszeit wiederwählen lassen. Nach dem kurzfristigen Rückzug seines Gegenspielers Mohamed bin Hammam war er einziger Kandidat bei der Wahl in Zürich. Überschattet worden war die Wahl durch mehrere Korruptionsaffären um hochrangige Fifa-Funktionäre.

Die Forderungen des Rates sind politische Druckmittel, haben jedoch keinen verpflichtenden Charakter. Die parlamentarische Versammlung des Rates wird auf ihrer Sitzung ab 23. April über die Forderungen des Berichts beraten und eine Entschließung verabschieden.

Der Europarat ist ein Forum von 47 Staaten, in dessen Plenum über allgemeine, Europa betreffende Fragen diskutiert wird. Dabei ist der Rat institutionell nicht an die Europäische Union angegliedert. In seinen Ministerrat werden Außenminister oder Botschafter entsendet, in seine parlamentarische Versammlung Vertreter der nationalen Parlamente.