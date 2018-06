Die WM-Revanche ist geglückt. 242 Tage nach dem Viertelfinal-Aus gegen den Überraschungs-Weltmeister aus Japan konnte die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft ihr Trauma überwinden. In dem verrückten Finale des Algarve-Cups, einer Art inoffizielle Mini-WM, setzte sich die Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Neid in Faro mit 4:3 gegen die Japanerinnen durch. Im vergangenen Jahr waren es die Japanerinnen, die die deutsche Frauenfußball-Euphorie bei der Heim-WM 2011 mit einem Sieg über die DFB-Elf schon im Viertelfinale zum Erliegen brachten .

Auch ohne Lira Bajramaj und Linda Bresonik erwischte das DFB-Team gegen den Weltmeister einen guten Start und setzte die spielerischen Akzente. Dzsenifer Marozsan (20.) und Okoyino da Mbabi (22.) brachten die deutsche Auswahl rasch in Führung. Doch Japan gab sich nicht geschlagen, erwies sich als laufstarker und kombinationssicherer Gegner.

Mit einem Schuss ins lange Eck überwand Nahomi Kawasumi (35.) die deutsche Torhüterin Almuth Schult, die anstelle der Stammkeeperin Nadine Angerer im Tor stand. Zehn Minuten nach der Pause war Schult beim 2:2 durch die eingewechselte Asuna Tanaka (55.) chancenlos. Für die deutschen Frauen waren es die ersten Gegentreffer im gesamten Turnier. Zuvor hatten sie 1:0 gegen Island und China sowie mit 4:0 gegen den WM-Dritten aus Schweden gewonnen.

In der verrückten Schlussphase ging es hin und her. Beide Mannschaften wollten die Entscheidung und hatten Chancen zum Siegtreffer. Zwei Minuten vor dem Abpfiff brachte Celia Okoyino da Mbabi Deutschland mit einem verwandelten Foulelfmeter erneut mit 3:2 in Führung, ehe die für Turbine Potsdam spielende Yuki Nagasato (90.) wiederum ausgleichen konnte. Der Siegtreffer gelang der Dreifachtorschützin Okoyino da Mbabi erst in der Nachspielzeit (90.+1).

"In der zweiten Hälfte hat man gemerkt, dass im vierten Spiel innerhalb von acht Tagen die Frische gefehlt hat. Positiv aber war, dass wir nie nachgelassen und gekämpft haben, als es nicht mehr lief", sagte Neid. "Ich habe hier wertvolle Erkenntnisse gesammelt. Neben dem Turniersieg war das eine gute Sache."

Mit der Vorstellung ihrer ersatzgeschwächten Elf war Neid erneut sehr zufrieden. "Das war eine tolle Mannschaftsleistung. Die ersten 30 Minuten waren ganz stark. Danach haben wir das Spiel ein wenig aus der Hand gegeben."