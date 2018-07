Am Anfang ging es um grundsätzliche Dinge: Was ist ein Foul? Wie groß ist das Spielfeld? Wie erzielt man ein Tor? Seit sich das International Football Association Board (Ifab) 1886 zum ersten Mal traf, hat sich das Spiel allerdings verändert. Als die obersten Regelhüter des Weltfußballs am Freitag im Pennyhill Park Hotel im englischen Surrey zu ihrer 126. Jahrestagung zusammentraten, werden sie sich mit Torkameras, Klettverschlüssen von Kopftüchern und Ausmaßen von Werbebanden beschäftigen. Eines ist jedoch in all den Jahrzehnten gleich geblieben: Acht Stimmen entscheiden darüber, nach welchen Regeln Milliarden Menschen auf der ganzen Welt Fußball spielen.

Das Ifab ist ein Relikt aus einer Zeit, als Fußball vor allen Dingen auf den britischen Inseln gespielt wurde. 1886 gründen die noch jungen Verbände von England , Wales , Schottland und Irland ein Gremium, um sich auf ein gemeinsames Regelfundament zu einigen und Jahr für Jahr über Änderungen desselben zu befinden. 1891 führt das Ifab unter dem später in Vergessenheit geratenen Namen "kick of death" den Elfmeter ein. Im selben Jahr wird beschlossen, dass der Schiedsrichter das Spielfeld betreten darf und sich nicht wie zuvor an der Seitenlinie aufhält. 1913 erhält auch der Weltverband Fifa vier Stimmen, für Regeländerungen ist seitdem eine Zweidrittelmehrheit nötig: Würden sechs der acht Delegierten befürworten, die Zahl der Spieler pro Mannschaft auf zwölf zu erhöhen oder die Tore zu verbreitern – der Fußball auf der ganzen Welt würde sich radikal verändern.

Wales hat mehr Einfluss als Deutschland

Allerdings muss man keine Angst vor derartigen Revolutionen haben: Das Ifab ist ein höchst konservatives Gremium. Die Mitgliedsverbände verstehen sich als Gralshüter des wahren Spiels – und man muss ihnen zugutehalten, dass sich der Fußball zwar stets weiterentwickelt, aber bisher nie seinen grundlegenden Charakter verloren hat.

Man kann das vorsichtige Vorgehen des Ifab verschnarcht und zögerlich finden. Oder als besonders behutsam loben. Die meisten Entscheidungen der Regelhüter haben das Spiel tatsächlich zum Guten verändert. Brutale Fouls und andere grobe Regelübertretungen werden seit 1970 mit Gelben und Roten Karten bestraft, seit 1993 dürfen Torhüter Rückpässe nicht mehr mit der Hand aufnehmen. Das Spiel ist im Laufe der Jahrzehnte fairer und schneller geworden.

Natürlich hat das Ifab auch Fehler gemacht und Irrwege eingeschlagen, wie bei der Einführung des Golden Goals und des Silver Goals. Immerhin waren die hohen Herren aber weise genug, ihre Entscheidung 2004 zu revidieren und zurückzukehren zum alten Format mit zweimal 15 Minuten Verlängerung und Elfmeterschießen. "Wir mussten diese Sache vereinfachen", sagte der schottische Verbandsvertreter David Taylor damals. "Manche Spiele werden per Golden Goal entschieden, manche per Silver Goal. Warum führen wir nicht gleich auch noch ein Bronze Goal ein, wenn wir schon mal dabei sind?"

Im selben Jahr schmetterte das Ifab auch den Vorschlag ab, die Halbzeitpause von 15 auf 20 Minuten zu verlängern – eine Änderung, die nicht im Sinne der Spieler gewesen wäre, sondern vielmehr Fernsehsender und Vermarkter begünstigt hätte.

Allerdings ist das Gremium alles andere als transparent: Jahr für Jahr trifft man sich in edlen Hotels im walisischen Llandudno oder im schottischen Gleneagles, in Zermatt , Rio de Janeiro, Nizza oder Venedig . Die Sitzungen finden hinter verschlossenen Türen statt, die Ifab-Entscheidungen werden der Weltöffentlichkeit nach dem Ende des Treffens kurz und bündig mitgeteilt.

Ein derart elitärer und anachronistischer Kreis macht sich angreifbar. Wieso sollte Wales – knapp drei Millionen Einwohner, Platz 42 in der Fifa-Weltrangliste – auch so viel mehr Einfluss auf die Geschicke des Spiels haben als die 195-Millionen-Einwohner-Fußballnation Brasilien ? Oder als der Deutsche Fußball-Bund, der doppelt so viele Mitglieder hat, wie es überhaupt Waliser gibt?