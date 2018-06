Der 1. FC Kaiserslautern hat sich von Trainer Marco Kurz getrennt. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga teilte mit, dass zunächst Co-Trainer Oliver Schäfer und Torwart-Trainer Gerry Ehrmann die Mannschaft betreuen werden. Ein neuer Chefcoach soll kurzfristig vorgestellt werden. Der Vertrag von Kurz läuft bis zum 30. Juni 2013.

Vorstandschef Stefan Kuntz sagte, dass der Verein nach der 1:4-Niederlage gegen FC Schalke 04 und vielen Gesprächen zu dem Schluss gekommen sind, dass Kurz beurlaubt werden müsse. "Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viele verschiedene Maßnahmen in die Wege geleitet, um die Mannschaft in die Erfolgsspur zu bringen. Leider ist uns dies nicht gelungen", sagte Kuntz.

Kurz hatte den Club 2010 zurück in die Bundesliga und in der vergangenen Saison auf einen beachtlichen siebten Platz geführt. "Marco Kurz verdient für seine Arbeit und charakterliche Integrität den höchsten Respekt und Anerkennung", sagte Kuntz. Der Verein müsse jedoch jegliche Möglichkeit für den Klassenerhalt nutzen.

Der FCK hatte das Spiel am Sonntag gegen Schalke verloren. Die Verantwortlichen des viermaligen deutschen Meisters rangen sich aber erst am Dienstag zu dieser Entscheidung durch.