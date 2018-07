Wer spielt wann gegen wen?

Hoffenheim – VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr)

FC Augsburg – FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

1. FC Nürnberg – VfL Wolfsburg

Bayer Leverkusen – Borussia Mönchengladbach

Borussia Dortmund – Werder Bremen

Hamburger SV – SC Freiburg

Hertha BSC Berlin – FC Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr)

1. FC Kaiserslautern – Schalke 04 (Sonntag, 15.30 Uhr)

Hannover 96 – 1. FC Köln (Sonntag, 18.30 Uhr)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Hannover gegen Köln. Der Verein, der sein Stadion nach jener Firma benannte, dessen ehemaliger Chef gerade verriet, wie er Veronica Ferres eroberte , spielt ansehnlichen Fußball. Schnelle Pässe, viele Tore, taktisch klug: Mit dieser Mischung kam Hannover in der Europa League weiter als Manchester United. Bevor die Hannoveraner zu Europas Titelträger werden, empfangen sie am Sonntagabend die immer unterhaltsamen Kölner. Falls Ihnen das nicht für einen Stadionbesuch im Frühlingsgewandt reicht: Wahrscheinlich wird auch er wieder dabei sein. Vergangenen Sonntag hatte Bild noch berichtet, Wulff habe sich ins Kloster zurückgezogen. Donnerstag jubelte er gegen Standard Lüttich . Vermutlich wird der wohl meistverschmähte Mann des Landes auch am Sonntag wieder im Stadion sitzen, nicht im öffentlichen Stadionbereich, sondern in einer der VIP-Logen, die sein Freund und 96-Unterstützer Carsten Maschmeyer sicher auch finanziert hat.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Wolfsburg will keiner sehen. Was schon immer alle ahnten, bestätigt nun die Marktforschung. Als am vergangenen Wochenende Wolfsburg auf Leverkusen traf, schalteten sich beim Bezahlsender Sky weniger als 5.000 Zuschauer ein . Die GfK rundete die Zuseherzahl auf 0,00 Millionen ab, Marktanteil: 0,0 Prozent. Felix Magath hat also noch weniger Zuschauer als Thomas Gottschalk. Auch diese Woche wird es mau aussehen, Wolfsburgs Gegner aus Nürnberg wird die Quote nicht auf die Spitze treiben. In Wolfsburg macht man sich ob dieser Unbeliebtheit in Kombination mit der sportlichen Bedeutungslosigkeit Gedanken. Lange bestimmte der Trainermanagergeschäftsführer Magath die Geschicke des Klubs absolutistisch. Nun aber die Revolution: Zunächst wurde Magaths Begehren nach Vertragsverlängerung zurückgewiesen. Wohl weil man den zehnten Tabellenplatz auch ohne die vielen verpulverten Millionen hätte haben können. Jetzt bekommt Magath einen Mann vor die Nase gesetzt, der ihm ein auf die Finger schauen soll. Wolfgang Hotze heißt er, seine erste Amtshandlung: Am Wochenende Sky schauen.

Wer steht im Blickpunkt?

Die neun Sportler, die am Sonntag wirklich Verantwortung übernehmen. Abseits des Platzes. Sie gehören zu den 620 Volksvertretern, die den neuen Bundespräsidenten wählen werden:

– Verena Bentele, Paralympics-Siegerin im Biathlon und Skilanglauf ( SPD Baden-Württemberg)

– Kirsten Bruhn, Behinderten-Schwimmerin (SPD Schleswig-Holstein )

– Mithat Demirel, ehemaliger Basketball-Nationalspieler (Bündnis 90/Die Grünen Berlin )

– Claudia Kohde-Kilsch, ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin (Die Linke Saarland)

– Vanessa Low, Behinderten-Leichtathletin (SPD NRW )

– Janne Friederike Meyer, Springreiterin ( CDU Schleswig-Holstein)

– Otto Rehhagel , Fußballopa (CDU Berlin)

– Christian Reif, Weitsprung-Europameister (CDU Rheinland-Pfalz)

– Linda Stahl, Speerwurf-Europameisterin (SPD NRW)