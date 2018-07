Jetzt, findet Bastian Schweinsteiger , ist der Punkt erreicht, an dem er einschreiten muss. Erst hat der Trainer ihn wieder einmal in eine Reihe mit Xavi , Iniesta und Busquets gestellt. Dann spricht der Torwart in feierlichem Ton: "Man hat in den letzten Wochen und Monaten teilweise gesehen, dass Bastian gefehlt hat. Wir wissen, wie wichtig er für uns ist." Man spürt, dass als nächstes die Himmelschöre mit ihrer Hymne zur Wiederkehr des Heilands loslegen werden. Doch an diesem Punkt fällt Bastian Schweinsteiger seinem Kollegen Manuel Neuer ins Wort.

"Darf ich auch noch was sagen?" Und: "Es ist nicht wichtig, ob ich dabei bin, sondern es geht um die Mannschaft und den Verein." An sich ein Satz, der rein- und wieder rausrauscht: millionenfach gehört, längst nicht immer geglaubt. Doch diesmal, am Tag vor dem Achtelfinal-Rückspiel (ab 20.45 Uhr auf Sky und im Live-Blog auf ZEIT ONLINE) in der Champions League zwischen dem FC Bayern und dem FC Basel , blieb er hängen.

Sehnsucht nach normalen Maßstäben

Bastian Schweinsteiger war zur Pressekonferenz geladen, weil er nach seiner Verletzungspause wieder einsatzbereit ist, gerade rechtzeitig zum bis dato wichtigsten Spiel der Saison für die Bayern, in dem es gilt, das 0:1 aus dem Hinspiel aufzuholen. Seine vermeintliche Floskel untermalte Schweinsteiger mit ausladenden Armbewegungen, wie man sie von ihm so eher nicht kennt. "Schön und gut, was alles gesagt wird. Ich freue mich sehr. Und ich habe ja auch hohe Erwartungen an mich und die Mannschaft", fuhr Schweinsteiger fort. "Aber es ist nicht so einfach, wenn man so hochgejubelt wird."

Das sagt ein 27-Jähriger, der mehr als die Hälfte seines Lebens für den FC Bayern spielt, der mit diesem Klub je fünf deutsche Meistertitel und Pokalsiege errang. Der 90 Länderspiele hinter sich hat und es ins All-Star-Team der WM 2010 schaffte. Der also schon das eine oder andere Mal hochgejubelt wurde. Doch die Messias-Rolle ist ihm zu viel. Bastian Schweinsteiger sehnt sich nach normalen Maßstäben.

Er, der gerade im Verein schon oft hart kritisiert wurde, gilt seit dieser Saison als die Schlüsselfigur für Wohl und Wehe des deutschen Rekordmeisters. Nicht Franck Ribéry , nicht Arjen Robben , nicht Mario Gomez – und auch nicht Kapitän Philipp Lahm . Als der FC Bayern im ersten Saisondrittel von Sieg zu Sieg eilte, spielte Schweinsteiger in der Tat besser denn je. Er bestimmte Tempo und Richtung des Bayernspiels und gab dem Gefüge eine Stabilität, die sich nicht in Ballkontakten und Passzustellquote messen lässt. "Er ist der Kopf der Mannschaft", sagt Bayern-Trainer Jupp Heynckes .