Die Schaufensterpuppen im Modegeschäft an der Kreuzstraße sind aufs Spalierstehen vorbereitet, sie tragen schwarz-gelbe Brautkleider. Am späten Samstagabend grüßen sie Tausende BVB-Fans, die als alte und neue deutsche Meister vorbeiziehen. Dass die Borussen erneut den Titel verteidigen würden , daran hat es in Dortmund an diesem Tag nicht viele Zweifel gegeben.

Sechs Stunden zuvor im Barrock, einer Fußballkneipe im Dortmunder Kreuzviertel: Als die Bayern um 16.45 Uhr in Bremen in Rückstand geraten, schallen erste Meisterchöre durch den Raum. Die schwarz-gelbe Horde auf der gegenüberliegenden Straße antwortet mit einem Echo. Als Franck Ribéry dreißig Minuten später die Bayern mit seinem Siegtor noch im Spiel hält, schockiert das die schwarz-gelbe Schar vor den Bildschirmen nur kurz.

"Ist doch viel besser so", sagt eine Frau in den Vierzigern, "dann erledigen wir das halt selbst". Auf dem Kopf trägt sie zwei schwarz-gelbe Antennen. Ihr und den Umstehenden ist klar, Ribéry hat die Meisterschaft nur verstundet. 3:1 schlagen sie Gladbach, vielleicht 2:0, mindestens aber 1:0, lauten die Tipps. Der Dortmunder ruht in sich, das ist seine Natur. Zudem hat die Elf von Jürgen Klopp seit einem halben Jahr nicht mehr verloren.

Folglich ist die Stimmung beim Anpfiff eher von Vorfreude als von Spannung geprägt. Die üblichen Schiedsrichterbeschimpfungen wirken eher verspielt als erbost. Shinji Kagawas Pfostenschuss zu Beginn des Spiels bringt niemanden zum Verzweifeln. "Irgendwann wird das Tor schon fallen", sagt eine ältere Dame am Nebentisch. Als ein Abschleppwagen einen Linienbus vorbeizieht, lenkt das die Anwesenden zwei Minuten vom Fußball ab. Zwei Männer in Kunstlederjacken versuchen auf der Straße seit einer Stunde vergeblich, Meister-Shirts an den Mann zu bringen.

Als Ivan Perisic den BVB in Führung schießt und Kagawa mit einem typischen BVB-Tor das Spiel entscheidet, fällt der Jubel laut aus, aber nicht erlösend. Feucht werden die Augen im Barrock erst bei der Einwechslung Mario Götzes, der nach vier Monaten Verletzung zurückkehrt.

Dass der Erfolg so erwartet kommt, heißt aber nicht, dass die anschließende Feier entfällt. Deutsche Meisterschaften werden in Dortmund standesgemäß begangen. Man habe ja außer Fußball nicht viel, kokettiert der Dortmunder gern.

An der Kreuzung vor der Kneipe blockiert eine Fangruppe stundenlang den Straßenverkehr. Begutachtet von den Bewohnern des Altenheims am Eckhaus, tanzen sie wieder und wieder die Humba, ein Ritual, bei dem sich alle hinhocken, dann auf Befehl des Vorsängers aufspringen. Als ein Taxi den Weg durch die Menge nehmen will, wird es kurz durchgeschüttelt, aber schadlos durchgelassen. Andere Wagen bekommen Bierduschen ab, flache Hände und Schals werden aufs Dach gehauen, junge Männer fahren auf der Motorhaube und im Kofferraum mit.

Die Stimmung ist am ganzen Abend friedlich. Das liegt auch daran, dass Fußball in Dortmund eine Sache für alle ist: Studenten, Grundschüler mit Zahnlücke, Ultras von der Südtribüne, Akademiker, blonde Mädchen mit Minirock und Fanschal, Kleinkinder auf dem Rücken ihrer Väter, Rentner in beigefarbenen Sommerhosen. Am Straßenrand parkt ein mutterloser Kinderwagen.

Am offensichtlichsten wird die Bedeutung des Fußballs für Dortmund an diesem Abend am Alten Markt in der City. Spätestens seit der Weltmeisterschaft 2006 dient der Bläserbrunnen auf dem Platz aufgedrehten Schlachtenbummlern als Feierstätte. Gegen 22 Uhr ist der Markt übersät mit schwarzgelben Fans. Ein brodelnder Hexenkessel, denn der Platz ist eingepfercht von Betonbauten, etwa dem vierstöckigen Karstadtfelsen aus Beton und Glas. Von dort blickt ein fünfzehn Meter großer Gladiator in Gestalt Mario Götzes hinab auf die, die ihn ansingen.

Und es sind Tausende, nicht nur aus Dortmund. Hier und da hört man Schwäbisch und andere nichtwestfälische Akzente. Zwei BVB-Trikotträger in bayerischen Lederhosen singen den neuen Hit von Norbert Dickel, dem kultigen Stadionsprecher: "Dortmund, schenk mir die Schale!"