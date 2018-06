Der Deutschen Fußball Liga ( DFL ) darf man gratulieren. Sie knöpft Rupert Murdoch jährlich fast eine halbe Milliarde Euro ab und steigert ihre Fernseheinnahmen um mehr als das Anderthalbfache. Wenn Murdochs Bezahlsender Sky das vier Jahre lang leisten kann, werden die Bundesligavereine im Europapokal besser abschneiden, auch Zweitligavereine werden profitieren. Zudem müssen Millionen Fußballfans ihre Gewohnheiten nicht umstellen, Sportschau und Sportstudio bleiben erhalten.

So weit, so gut. Was ein Privatunternehmen mit seinem Geld macht, kann der Allgemeinheit prinzipiell egal sein. Doch bedenklich ist, wer außer Sky noch hohe Millionenbeträge zahlt. Wenn man die DFL richtig versteht , werden ARD und ZDF ein wenig drauflegen müssen, obwohl sie bereits jetzt 120 Millionen Euro pro Jahr für die Zweitverwertung entrichten. Die Ausgaben für eine Sportschau an einem Bundesliga-Wochenende betragen rund drei Millionen Euro nur wegen der TV-Rechte. Sie ist teurer als ein Tatort.

Zu den hohen Kosten kommen für die ARD zunehmend Einschränkungen: In der Sportschau am Samstag kann sie nur fünf aktuelle Spiele zusammenfassen, das Freitagsspiel ist bereits zwanzig Stunden abgestanden. Seit drei Jahren muss sie außerdem gegen das Top-Spiel um 18.30 Uhr antreten. Ab der übernächsten Saison macht ihr zusätzlich das Online-Angebot des Axel-Springer-Verlags Konkurrenz. Schwer abzuschätzen, was sie das an Zuschauern kosten wird.

Nun muss man bedenken, dass die Öffentlich-rechtlichen im Auftrag aller mit Gebühren verhandeln, also mit Quasi-Steuern. Fußball mag ein beliebtes und wertvolles Produkt sein, doch die ARD muss auch Minderheiten bedienen. Von Programmvielfalt im Ersten kann aber im Sport schon lange keine Rede mehr sein.

Recht auf Kurzberichterstattung Wortlaut Auszüge aus § 5 Rundfunkstaatsvertrag – Kurzberichterstattung (1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und Ereignisse, die öffentlich zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in Europa zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem einzigen Beitrag und zur Weitergabe (...) ein. (4) Die unentgeltliche Kurzberichterstattung ist auf eine dem Anlass entsprechende nachrichtenmäßige Kurzberichterstattung beschränkt. Die zulässige Dauer bemisst sich nach der Länge der Zeit, die notwendig ist, um den nachrichtenmäßigen Informationsgehalt der Veranstaltung oder des Ereignisses zu vermitteln. Bei kurzfristig und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen vergleichbarer Art beträgt die Obergrenze der Dauer in der Regel eineinhalb Minuten. Werden Kurzberichte über Veranstaltungen vergleichbarer Art zusammengefasst, muss auch in dieser Zusammenfassung der nachrichtenmäßige Charakter gewahrt bleiben. (7) Für die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstattung über berufsmäßig durchgeführte Veranstaltungen kann der Veranstalter ein dem Charakter der Kurzberichterstattung entsprechendes billiges Entgelt verlangen. Wird über die Höhe des Entgelts keine Einigkeit erzielt, soll ein schiedsrichterliches Verfahren vereinbart werden. Das Fehlen einer Vereinbarung über die Höhe des Entgelts oder über die Durchführung eines schiedsrichterlichen Verfahrens steht der Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstattung nicht entgegen; dasselbe gilt für einen bereits anhängigen Rechtsstreit über die Höhe des Entgelts. (11) Trifft der Veranstalter oder der Träger eines Ereignisses eine vertragliche Vereinbarung mit einem Fernsehveranstalter über eine Berichterstattung, hat er dafür Sorge zu tragen, dass mindestens ein anderer Fernsehveranstalter eine Kurzberichterstattung wahrnehmen kann. Bildsignal Ein Profifußballspiel wird heute von rund zwanzig Kameras mitgeschnitten. Ein Sender, der Kurzberichterstattung in eigener Regie durchführen würde, müsste wohl mit deutlich weniger auskommen, was Sehgewohnheiten unterlaufen würde. Er könnte aber die Bilder vom Produzenten kaufen, wie das heute kleine Sender wie n-tv gelegentlich und zeitversetzt tun (news access). Das Bildsignal in der Bundesliga wird einheitlich von Sportcast hergestellt, einer Tochter der DFL. Wie das in der Praxis aussehen könnte, erfährt man aus einem Kommentar des Online-Lexikons Presserecht: "Weil aufgrund der räumlichen und technischen Kapazitäten meistens nicht beliebig viele Fernsehteams zugelassen werden können, steht dem Veranstalter ein Auswahlermessen zu. Er kann dabei Sender bevorzugen, zu denen er vertragliche Beziehungen unterhält. Die zugelassenen Sender sind dann verpflichtet, den nicht zugelassenen das Signal und die Aufzeichnung der Sendung zu überlassen, wofür sie eine Aufwandsentschädigung verlangen können." Großereignisse Ein Sonderfall sind Großereignisse. Sie dürfen gemäß Rundfunkrecht nur dann an das Pay-TV verkauft werden, wenn sie gleichzeitig im Free-TV gezeigt werden. Dazu zählen Olympische Spiele, alle Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft, Champions League- und Europa-League-Endspiele mit deutscher Beteiligung, der DFB-Pokal ab dem Halbfinale sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinale und das Endspiel von Fußball-Europa- oder Weltmeisterschaften. Online Unbearbeitetes Rechtsgebiet ist das Internet. Auch dort stecken ARD und ZDF zurück und schneiden Spielszenen aus ihren Sendungen heraus, bevor sie sie online stellen. Die jüngsten Tore von Gomez, Robben und Müller gegen Basel konnte man im Frühstücksfernsehen sehen, im zeitgleichen Live-Stream schaltete ard.de auf einen blauen Bildschirm. Vor wenigen Wochen sah man Ralf Rangnick, Gast im Sportstudio, in der ZDF-Mediathek Szenen kommentieren, die dem User selbst vorenthalten wurden. Ob die Sender zu solch rigiden Maßnahmen per Gesetz verpflichtet wären, bezweifeln Rechtsexperten. An einem Bundesligaspiel gibt es, anders als im Urheberrecht, keine absoluten Rechte. Champions League Champions-League-Spiele, die in Deutschland stattfinden, sind nach Auffassung von Claudia Wildmann von dem Recht gedeckt. Champions-League-Spiele im Ausland wahrscheinlich auch, obwohl es sich bei dem Kurzberichterstattungsrecht zunächst um eine deutsche Regel handelt, die für deutsche Veranstaltungen gilt. Aufgrund der europäischen Richtlinie über Audiovisuelle Mediendienste erfolgte jedoch eine Harmonisierung, sodass auch im europäischen Ausland ähnliche Regelungen bestehen, auf die sich deutsche Sender stützen könnten (zitiert nach Wildmann). Sat1 hält zurzeit auch Live-Rechte an der Champions League, doch eine Sonderklausel besagt, dass der Sender nur Mittwochsspiele live zeigen kann, solange mindestens zwei deutsche Mannschaften im Rennen sind. Ab dem Viertelfinale ist nur noch der FC Bayern übrig, also darf Sat1 dessen Hin- und Rückspiel (von denen eins an einem Dienstag und das andere an einem Mittwoch stattfinden wird) in voller Länge übertragen. Für die nächste Saison hat das ZDF die Rechte gekauft, kolportiert wird eine Summe von über fünfzig Millionen Euro pro Saison.

Zu Lasten des Gebührenzahlers geht auch, dass viele Verantwortliche des Fernsehens angesichts des offenbar mit Gerüchten angeheizten Bietwettbewerbs etwas Wichtiges anscheinend vergessen: Das Bundesverfassungsgericht hat einen Teil des Fußballs dem Markt und dessen ökonomischen Diktat entzogen. Seit 1998 gibt es das Recht auf Kurzberichterstattung . Jeder TV-Sender darf Bundesliga-Spiele in neunzig Sekunden Länge nahezu gratis zusammenfassen, damit will Karlsruhe die Informationsfreiheit des Grundgesetzes sichern.

Ein Sender, der von diesem Recht Gebrauch machte, unterliefe zwar den Standard einer Sportschau . Doch immerhin könnte er alle entscheidenden Szenen zeigen, also Tore, Platzverweise, Rote Karten, Fouls, Schwalben – und das zum Spottpreis. Eine Sportschau light wäre ohne neunstelligen Aufpreis erlaubt.