Sommer 2008. Angela Merkel hat das Spiel der Nationalelf gegen Österreich zusammen mit Bastian Schweinsteiger von der Tribüne verfolgt und sich mit ihm 90 Minuten angeregt unterhalten. Beobachter hatten so­gar den Eindruck, die Kanzlerin habe mehr in Schweinsteigers blassblaue Augen gesehen als auf den grünen Rasen. Nach dem Spiel gegen Portugal schreibt sie nun Schweinsteiger ihren ers­ten amourösen Brief.

1. Brief

Lieber Bastian Schweinsteiger ,

ich möchte mich noch einmal bedanken für das »Wunder von Basel « (3:2 für uns!) und auch für die schönen Stunden auf der VIP-Tribüne gegen Österreich (1:0 für uns!). Ich war ausgesprochen froh, dass Sie gegen Kroatien eine Rote Karte erhalten haben, durch die ja unser Treffen erst möglich geworden ist. Ich habe soeben meinen Regierungssprecher die Mitteilung verbreiten lassen, »dass die Bundeskanzlerin « – also ich! –, »dass die Bundeskanzlerin die offene und frische Art von Herrn Schweinsteiger schätzt«.

Ich möchte aber nun noch persönlich hinzufügen, dass es mich bewegte, wie Sie mir erklärten, was eine Coaching- Zone ist und was sich damals in Córdoba zugetragen hat. Ich fand es frisch und süß, weil Sie damals doch noch gar nicht geboren waren, und ich lebte in der DDR, im Sozialismus, lernte meinen ersten Mann Ulrich Merkel kennen, er war Physiker, mein zweiter Mann ist auch Physiker, gerade jetzt sitzt er wieder in seinem Arbeitszimmer und forscht, während ich hier ganz allein auf der Couch Italien gegen Spanien gucke, der würde überhaupt nicht auf die Idee kommen, mal rüberzukommen, um mir zu erklären, was eine Coaching- Zone ist.

Lieber Herr Schweinsteiger, als Sie dieses wunderbare Tor gegen Portugal geschossen haben, saß mein Mann wieder in seinem Zimmer und forschte, ich habe Ihr Tor ganz allein gesehen. Wie ein blonder Blitz bist Du herangestürmt, da ging ein Ruck durch mich, ich sage jetzt einfach »Du« – lass Du auch in Zukunft »Bundeskanzlerin « weg –, denn ich habe festgestellt, dass wir eine offene, frische Art miteinander haben und dass da auf der VIP-Tribüne auch ein Ruck durch Dich gegangen ist.

Lieber Basti, als vor ein paar Tagen im Schloss Meseberg George W. Bush etwas zu lang meinen Nacken streichelte, da habe ich nur an das Ernst-Happel-Stadion gedacht, an die VIP-Tribüne und an einen blonden Blitz, der in mein Leben kam. Mich umschwärmen die Regierungsmänner wie Motten das Licht.

Wenn Nicolas Sarkozy stundenlang meine Hand küsst, ist mein Mann eifersüchtig, mein Mann heißt Joachim und hat zwei Eigenschaften: er forscht und er ist eifersüchtig. Nun weiß ich, dass Du eine neue Freundin hast, sie heißt Sarah, ihr habt euch in einer Szene-Boutique kennengelernt. Ich habe sie mir im Kanzleramt auf YouTube angesehen, nur so, sie ist Fotomodell und blond, kannst Du denn überhaupt mit ihr reden? Ist sie die Richtige?

Du mit einem Model und ich mit einem Physiker – irgendetwas stimmt da nicht … Frauen in Sarahs Alter sind flatterhaft, sie flattern wie ein Ball, es gibt so viele Menschen in der globalisierten Welt, die nur ins Fernsehen wollen und alles dafür tun würden.

Lass uns in Zukunft ein bisschen über die globalisierte Welt reden! Über das Leben. Über die EU . Über die Ehe. Wovon träumst Du? Willst Du Kinder? Wie soll eine Welt aussehen, in der unsere Kinder leben können?

Ich bin Bundeskanzlerin, ich werde noch sehr lange die Geschicke dieses Landes lenken, sag mir einfach, was Du willst :). (Magst du Smilies?) Gestern habe ich zum Beispiel die Kieler Woche eröffnet, eben hat mich Obama angerufen, Joachim hat mir das Telefon gegeben und ganz mürrisch gesagt: »Obama!«, ich finde übrigens, ihr habt Ähnlichkeit, also nicht Du und Joachim, nee :), sondern Du und Obama, dieses Charismatische, dieses Blitzhafte, kennst Du eigentlich meine Homepage: www.angela-merkel.de ? Wollen wir mal nach Bayreuth ? Auf Deiner Homepage www.bastian-schweinsteiger.de schreibt Dir eine Dominique, ob Du sie vom 26. bis 29. Juli im Schullandheim Oberaudorf besuchen willst. Kriegst Du so etwas öfter?

Willst Du nicht lieber mit zum G-8-Gipfel nach Japan ? Oder hau doch einfach einem Türken wieder einen vorn Latz und dann treffen wir uns zum Finale heimlich im Wiener Prater? Du hast interessante Augen. Ich lasse den Prater komplett absperren, Public Viewing, aber nur wir beide, und Du erklärst mir wieder, was Sache ist.

Oh, Joachim ruft! Irgendwas hat er wieder erforscht! » Angela ?!«, wenn er so »Angela?!« ruft, dann hat er immer etwas erforscht!

Und mail mir wegen unserer Spritztour zum G-8-Gipfel an meinen Privataccount: angie@ freenet.de

Gute Nacht.



Angela