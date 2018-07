Alemannia Aachen – Eintracht Frankfurt 0:3 (0:1)

Eintracht Frankfurt hat die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga geschafft. Mit ihrem Sieg bei Alemannia Aachen ließen die Hessen keine Zweifel am Comeback des Traditionsvereins, der nach 1998, 2003 und 2005 bereits seinen vierten Aufstieg in die Bundesliga feiern konnte. Zwei Spieltage vor dem Saisonende ist Frankfurt mit 68 Punkten nicht mehr von den ersten beiden Plätzen in der 2. Bundesliga zu verdrängen.

"Wir sind überglücklich, dass wir es geschafft haben. Das ist einfach geil", sagte Trainer Armin Veh . Seinen weiteren Verbleib in Frankfurt wollte der Coach aber nicht bestätigen. "Meine Entscheidung ist noch nicht gefallen", sagte er. Veh kündigte zeitnahe Gespräche an – in aller Ruhe. Als die Rückkehr vollbracht war, stürmten einige der 7.000 mitgereisten Frankfurter Anhänger den Platz. Die Polizei stellte sich ihnen in den Weg. "Das ist alles nicht so schön", sagte der Frankfurter Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen .

Im Spiel hatten Mohamadou Idrissou (45. Minute/48.) mit einem Doppelpack und der Aachener Seyi Olajengbesi (72./Eigentor) die Treffer für die Eintracht gemacht. Die Alemannia konnte einen weiteren Rückschlag im Abstiegskampf nicht verhindern und taumelt als Tabellen-Schlusslicht der 3. Liga entgegen.

Die beste Auswärtsmannschaft der Liga setzte in Aachen zunächst keine Akzente. Stattdessen erarbeitete sich die Alemannia mehr Spielanteile und suchte mit guten Kombinationen die Offensive. In Strafraumnähe agierte Aachen jedoch zu ungenau. Die Frankfurter, die auf ihre gesperrten Spieler Pirmin Schwegler und Constant Djakpa verzichten mussten, traten abwartend auf und mieden das Risiko.

Für Aachen wird der Abstiegskampf immer enger

Aachen stellte im ersten Abschnitt das aktivere Team, die besseren Torchancen hatten dennoch die Gäste. Einen Schuss von Alexander Meier klärte der Aachener David Odonkor noch für seinen schon geschlagenen Torwart Boy Waterman (25.). Unmittelbar vor der Pause kontrollierte Waterman den Ball nach einer Ecke nicht, Idrissou nutzte den Patzer zur Frankfurter Führung.