Es soll der Höhepunkt des Sportjahres werden. Am 5. August um 21.50 Uhr Ortszeit treffen sich im Olympiastadion in London die neun schnellsten Männer der Welt, um zu klären, wer denn nun der Schnellste ist. Weil Dwain Chambers dort an der Startlinie stehen könnte oder Justin Gatlin , könnte dieser Wettkampf beim Zuschauer Unwohlsein verursachen. Beide sind verurteilte Doper, die ihre Sperre abgesessen haben. Und nun nach London fahren, als wäre nichts gewesen.

Der Internationale Sportgerichtshof (Cas) machte am Montag für Sportler wie Chambers oder den britischen Radprofi David Millar die Bahn frei: Dopingsünder, deren Sperren abgelaufen sind, dürfen selbstverständlich an Olympischen Spielen teilnehmen, urteilte er und widersprach damit einer Regelung des Britischen Olympischen Komitees (BOA). Das wollte nur heimische Athleten nominieren, die sich nicht nur sportlich, sondern gewissermaßen auch ethisch qualifizieren. Sportler mit Dopingvergangenheit hätten zuschauen müssen.

Das Urteil des Cas ist die zweite Entscheidung innerhalb weniger Tage, die den Sportbetrügern zur Seite springt. So leicht wurde es verdächtigen Athleten lange nicht gemacht. Im Zweifel für den Doper, so der Eindruck in diesen Tagen. Für die anstehenden Olympischen Spiele, für saubere Sportler und Zuschauer, die saubere Sportler sehen wollen, ist das ein fatales Signal. Dabei ist es ausgerechnet die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada), die obersten Dopinghüter, die in beiden Fällen eine entscheidende, teils sogar unwürdige Rolle spielt.

Im Fall der aufgehobenen Doping-Sperren war es die Wada, die den BOA vor das oberste Sportgericht zerrte. Weil lebenslange Olympia-Sperren, wie sie die Briten praktizieren wollten, gegen den Wada-Code verstoßen. "Das ist enttäuschend", kommentierte Großbritanniens Sportminister Hugh Robertson die Entscheidung. Natürlich verdienen auch Sportbetrüger eine zweite Chance, müssen es aber ausgerechnet die Olympischen Spiele sein, das Sport-Elysium? Und sind Dopingsperren von zwei Jahren sowieso nicht viel zu kurz? Die BOA kündigte nun an, eine globale Kampagne zu starten, um den Wada-Code zu reformieren. Das schlug auch der Cas in seiner Urteilsbegründung vor.

Für noch mehr Empörung sorgte die Wada mit ihrer plötzlichen Kehrtwende in der Erfurter Blutmanipulations-Affäre . Nur eine Erklärung reichte aus, um einen der größten Dopingskandale der deutschen Sportgeschichte auf ein Kleinstmaß zurecht zu schrumpfen.

Der Sportmediziner Andreas Franke soll am Erfurter Olympiastützpunkt über viele Jahre das Blut von etwa 30 Athleten entnommen, mit UV-Licht bestrahlt und wieder injiziert haben. Klares Doping, sagten Experten. Unklar war nur, ab wann dies auch so im Wada-Code festgeschrieben war. Dort stand lange nur etwas schwammig, dass "der Gebrauch von Blut" verboten sei. Erst am 1. Januar 2011 wurde ein präzisierender Paragraf in das Regelwerk aufgenommen.