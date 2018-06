Sportverantwortliche, Gewerkschaften und Politik diskutieren nach der Randale im Düsseldorfer Fortuna-Stadion die Konsequenzen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Ligaverband kündigten eine neue Strategie im Kampf gegen Gewalt an. Nach den Übergriffen dieser Saison sei ein Punkt erreicht, an dem "neue Wege gegen Gewalt im Umfeld von Fußballspielen gegangen werden müssen", heißt es in einer von Verbandspräsident Wolfgang Niersbach und Ligapräsident Reinhard Rauball unterschriebenen Erklärung. Die jüngsten Ausschreitungen zum Saisonende machten "einmal mehr auf traurige Weise deutlich, dass die bisherigen Konzepte und Maßnahmen allein nicht mehr ausreichen".

Anlass der Diskussion ist das Relegationsspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC Berlin , bei dem Hunderte Fortuna-Fans das Spielfeld etwa 90 Sekunden vor Schluss gestürmt hatten. Erst nach 20 Minuten Unterbrechung setzte Schiedsrichter Wolfgang Stark die Begegnung fort, die 2:2 endete. Nach Hertha-Angaben kehrten die Berliner Spieler nur deshalb auf den Platz zurück , weil die Polizei den Schiedsrichter darum gebeten hatte – um die Lage nicht weiter zu eskalieren.

Bundestrainer Joachim Löw verurteilte den Vorfall "aufs Äußerste". Es sei "ungeheuerlich, dass eine Minderheit von Fans vor dem Abpfiff den Platz stürmt", sagte er.

Sanktionsmöglichkeiten ausgenutzt?

In ihrer Erklärung verdeutlichten DFB und Ligaverband, sie seien sich darüber einig, dass solche "unverantwortlichen und die Gesundheit der vielen friedlichen Fans gefährdenden Szenen" in einem Fußballstadion nicht tolerierbar seien. Sie müssten konsequent geahndet werden. Auch Sportminister Hans-Peter Friedrich fordert ein entschlosseneres Vorgehen gegen Fan-Gewalt. Ohne direkt auf die Tumulte einzugehen, sagte der CSU-Politiker, die Vereine seien in der Pflicht, ihr Hausrecht in den Stadien auszuüben. Sie müssten Kontrollen verschärfen, Stadionverbote für Hooligans und Gewalttäter auch bundesweit durchsetzen.

Eine Frage ist, inwieweit die Vereine und Polizei ihre Möglichkeiten wirklich ausnutzen. Der neue DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock sagte, die Vereine hätten als Hausherren "harte Sanktionsmöglichkeiten, die manchmal nur zum Teil ausgeschöpft werden". Bei bekannten Gewalttätern bestehe "die Möglichkeit zu verhindern, dass sie sich an Spieltagen in Bewegung setzen. Über Ansprachen, über Meldeauflagen, über Reiseverbote. Zudem brauchen wir eine stärkere Sensibilisierung der Justiz." Sandrock plädierte dafür, die Strafzumessung länderübergreifend zu regeln.

Noch vor der neuen Saison in der 1., 2. und 3. Liga soll bei einer Zusammenkunft aller Präsidenten ein Verhaltenskodex entstehen, der den Umgang von Vereinen und Fans konkretisiert. Außerdem sollten Polizei und Justiz ihr Vorgehen besser abstimmen, heißt es.

Sonderzug demoliert

Unklar ist bisher, ob das Spiel wiederholt werden muss. Der Kontrollausschuss des Fußball-Bundes ermittelt derzeit die Umstände des Vorfalls, um über das Strafmaß entscheiden zu können. Hertha erwägt, Protest gegen die Wertung des Spiels einzulegen.

Hertha-Fans demolierten auf ihrer Rückreise zahlreiche Scheiben und Abteile des Sonderzuges , der sie nach Berlin brachte. Mindestens ein Waggon musste ausgewechselt werden. Die Bundespolizei wollte eigentlich nach der ursprünglich vorgesehenen Ankunft am Hauptbahnhof die Personalien aller rund 750 Fans aufnehmen. Dies war durch einen vorzeitigen Stopp in Berlin-Spandau nicht mehr möglich, weil ein Insasse die Notbremse zog.

Angeblich sollen an den Ausschreitungen während der Zugfahrt bis zu 180 Fans beteiligt gewesen sein, die der Polizei bei früheren Vorkommnissen bereits als Problemfälle bekannt gewesen sein sollen.