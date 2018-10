Hertha BSC – TSG Hoffenheim 3:1 (1:0)

Otto Rehhagel kann doch noch den Klassenerhalt schaffen. Mit der kräftigen Motivationshilfe von Ex-Trainer Markus Babbel hat sich Hertha BSC im letzten Versuch in die Relegation gerettet. Die Berliner schlugen Babbels derzeitigen Verein 1899 Hoffenheim und zogen noch am 1. FC Köln vorbei auf Rang 16. Die umjubelten Treffer erzielte der Deutsch-Tunesier Änis Ben-Hatira (14./78. Minute) und Raffael (90.+2), sie machten den ersten Hertha-Sieg nach sechs vergeblichen Anläufen perfekt.

Damit kann sich die "Alte Dame" nun gegen den Dritten der 2. Liga den Verbleib in der deutschen Eliteklasse sichern – die Entscheidung fällt zwischen Düsseldorf, Paderborn und St. Pauli. Hoffenheim schließt die Saison als Elfter ab, der Anschluss von Marvin Compper (85.) kam zu spät. 1899 beendete die Partie nach Gelb-Rot für Ryan Babel (41.) mit zehn Mann.

Die Kampfansage von Babbel , der Hertha in der vergangenen Saison zurück in die Bundesliga geführt hatte, wirkte: Allerdings anders als vom Hoffenheim-Coach erwünscht. "Mit aller Macht" wollte Babbel den Sieg an alter Wirkungsstätte. Doch die Berliner, die zuvor im eigenen Stadion nur drei Saisonspiele gewonnen hatten, zeigten sich von Beginn an bis in die Haarspitzen motiviert. Raffael setzte das erste Signal, Tom Starke musste sein ganzes Können zeigen (13.). Eine Minute später trat Ben-Hatira einen Freistoß aus fünfundzwanzig Metern in den Strafraum, Peter Niemeyer kam nicht mehr an den Ball, der trotzdem im Hoffenheimer Tor einschlug.

Direkter Abstieg oder Minimalziel Relegation – diese Konstellation setzte vor 51.837 Fans im Olympiastadion bei Hertha nochmals zuvor lange verschüttete Kräfte frei, doch auch kräftiges Zittern. Die Angst vor dem sechsten Abstieg nach 1965, 1980, 1983, 1991 und 2010 spielte immer mit. Hoffenheim versteckte sich nicht und wollte sofort den Ausgleich. Doch vor allem der Angreifer Sven Schipplock vergab gute Möglichkeiten. So klärte Hertha-Verteidiger Roman Hubnik im letzten Moment, als Torhüter Thomas Kraft schon geschlagen war (34.). Einen Kopfball von Jannik Vestergaard parierte Kraft stark (38.).

Aus einer massierten Abwehr setzten die Berliner auf Konter. Hätte Raffael den mitgelaufenen Lasogga gesehen, wäre schon zeitig das 2:0 möglich gewesen (21.). Schock dann für die Hoffenheimer, die noch vor der Abschlusspartie in Berlin mit den Verpflichtungen von Tim Wiese und Eren Derdiyok ihre höheren Ansprüche dokumentiert hatten: Ihr bis dahin bester Akteur, Ryan Babel, wurde nach einem unübersichtlichen Gerangel im Mittelfeld vom Feld geschickt. Erst zückte Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer Gelb für den Holländer, dann wegen Unsportlichkeit noch Gelb-Rot.

Hertha übernahm in Überzahl die Spielkontrolle. Pierre-Michel Lasogga, der später mit Verdacht auf Kreuzbandriss vom Platz getragen werden musste, schoss knapp am langen Pfosten vorbei (57.). Bei einem Schuss von Ronny reagierte Starke super (58.). Ben-Hatira machte es besser. Im Fernduell um Rang 16 kochte die Stimmung in Berlin immer dann höher, als die Tore der Bayern auf der Anzeigetafel eingeblendet wurden.

Rehhagels dritter Sieg mit Hertha eröffnet Berlin nun die Chance in der Relegation, am Donnerstag muss der Bundesligist zunächst im eigenen Stadion ran. Gegen Hoffenheim trat "König" Otto übrigens zum ersten Mal überhaupt an. Es könnte noch einer der wichtigsten Siege werden, jedenfalls für Hertha.

Hertha BSC : Kraft - Janker (79. Rukavytsya), Niemeyer, Hubnik, Holland - Perdedaj (44. Ronny), Kobiaschwili - Ebert, Raffael, Ben-Hatira - Lasogga (61. Ramos)

1899 Hoffenheim : Starke - Beck, Vestergaard, Compper, Johnson - Rudy, Kaiser (87. Musona) - Vukcevic, Salihovic (62. Mlapa), Babel - Schipplock (62. Braafheid)

Schiedsrichter : Kinhöfer (Herne)

Zuschauer : 51.837

Tore : 1:0 Ben-Hatira (14.), 2:0 Ben-Hatira (78.), 2:1 Compper (85.), 3:1 Raffael (90.+2)

Gelbe Karten : Lasogga (4), Perdedaj (2) / Kaiser (1), Mlapa (2)

Gelb-Rote Karte : - / Babel (42./Unsportlichkeit)

Beste Spieler : Ben-Hatira, Kraft, Raffael / Starke