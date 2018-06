Wer spielte wie gegen wen?

Hertha BSC – TSG Hoffenheim 3:1

1. FC Köln – Bayern München 1:4

Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern 2:1

Borussia Dortmund – SC Freiburg 4:0

VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg 3:2

1. FC Nürnberg – Bayer Leverkusen 1:4

FSV Mainz 05 – Borussia Mönchengladbach 0:3

FC Augsburg – Hamburger SV 1:0

Werder Bremen – FC Schalke 04 2:3

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Es war das Wochenende der Scheintoten. Die FDP hüpft über die Fünfprozenthürde, und Berlin gewinnt ein Fußballspiel. Bis zum letzten Spieltag hatten die Herthaner gewartet, um sich den Tugenden des Abstiegskampfs, den Tugenden des Fußballs überhaupt, hinzugeben. Einsatz, Leidenschaft und so. Änis Ben-Hatira heißt der Held, der die Hertha mit seinen zwei Toren in die Relegation gegen Fortuna Düsseldorf schoss. Otto Rehhagel , der Ben-Hatira nach dem Spiel mit dem suspendierten Tunay Torun verwechselte, könnte es doch noch schaffen. Dann wird man ihn Retter nennen, obwohl er die Mannschaft im Februar auf einem Nichtabstiegsplatz übernahm. Das ist wahrhaft ein Wunder. Seine geniale Strategie: Der Elf beibringen, wie man sich drei Monate lang totstellt. Ein bekannter Trick aus der Tierwelt. Das Opossum verfällt in diesen Scheinzustand, um Feinde mit glasigem Blick in halb geöffneten Augen in die Irre zu führen. Eine Boa stößt bei dieser Camouflage sogar Verwesungsgeruch aus. Geheime, bisher unveröffentlichte Aufnahmen aus dem Rehhagel-Training:

Und Markus Babbel? Auch er beherrscht eine besondere Kunst. Mit großen Worten, die er im Nachhinein kleinreden wollte, motivierte er seine ehemalige Mannschaft mehr als seine aktuelle.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Augsburg gegen Hamburg . Der HSV beschloss das Spieljahr standesgemäß harmlos, Thorsten Fink gestand, "nicht stolz auf diese Saison" zu sein. Ein paar Daten: In der Rückrunde holte der Liga-Dino weniger Punkte als in der Oenning-Hinrunde. Der HSV schoss nur 35 Tore, lediglich Kaiserslautern traf seltener. Borussia Dortmund hat auswärts mehr Punkte geholt als der HSV insgesamt. Der Gegner aus Augsburg ließ einer sensationellen sportlichen Leistung einen Ausklang mit Misstönen folgen. Der Trainer Jos Luhukay geht, der Manager Andreas Rettig auch. Mit vielen Spielern ist über die neue Saison noch nicht gesprochen worden. Der missgelaunte Präsident musste beim Abschiedsgruß an den Trainer sogar darauf hingewiesen werden, Luhukay einen Blumenstrauß zu überreichen. Der sagte: "Die letzten Tage waren für mich als Mensch nicht einfach."

Wer stand im Blickpunkt?

Dieses Tor wollte Klaas-Jan Huntelaar unbedingt. Zunächst erwischte er nur den Pfosten, doch den Abpraller schnappte er sich und ließ Tim Wiese keine Chance. Das 2:1 in Bremen war sein 28. Tor, das 29. ließ er kurz darauf folgen. Damit war er Torschützenkönig, Mario Gomez war abgehängt. Huntelaar ist der erste Holländer, der die Kanone entgegennimmt. 29 Tore – mehr Tore in einer Saison schoss zuletzt ein gewisser Dieter Müller, vor 35 Jahren. Huntelaars Leistung stand in dieser Spielzeit für Schalke. Mannschaften von Platz fünf abwärts sahen gegen die Königsblauen oft kein Land, auch dank seiner Treffer. In den Duellen mit Bayern , Dortmund und Gladbach waren die Schalker meist selbst chancenlos, und Huntelaar war kaum zu sehen. Wenn S04 nächstes Jahr in der Champions League bestehen will, muss sich das ändern. Mit Klaas-Jan Huntelaar, der noch zögert, seinen Vertrag zu verlängern?