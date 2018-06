Irgendwann war es nur konsequent. "Wir sind zusammen aufgestiegen und Meister geworden. Ich war auf seiner Hochzeit", sagt Otto Rehhagel über Norbert Meier – also habe er ihm das Du angeboten. 18 Jahre, nachdem sie sich als Trainer und Spieler in Bremen kennengelernt hatten, rief Rehhagel also Meier im Urlaub an und bot ihm das "Otto" an. Mit 41 Jahren durfte Meier ihn endlich duzen. Beim Konsequent-Siezer Rehhagel die höchste Form der Anerkennung.

Die gegenseitige Wertschätzung wird wohl die Entscheidungsschlachten zwischen Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf überdauern. Aber einer der beiden Trainer wird dem anderen den Erfolg nehmen: Meier Rehhagel den letzten. Oder Rehhagel Meier den ersten wirklich großen. Am Ende kann nur einer seinem Arbeitgeber die Bundesliga bescheren: der alte Hexenmeister, Gedichterezitierer Rehhagel oder der Zauberlehrling Meier.

"Wir sind beide Trainer, also werden wir beide nicht mitspielen", sagt Düsseldorfs Coach. " Er war mein Trainer, ich sein Spieler. Das ist über 20 Jahre her."

Aber nur weil eine Geschichte alt ist, das weiß Rehhagel , muss das nicht heißen, dass sie es nicht wert wäre, erzählt zu werden. Denn mehr noch als Trainer und Spieler waren die beiden Rivalen, die sich schon damals aneinander rieben.

Alles beginnt mit einem Unfall auf der B 214 zwischen Celle und Braunschweig . Auf vereister Straße zieht sich Kuno Klötzer im März 1981 einen Rippenbruch und eine Gehirnerschütterung zu, die Kopfschmerzen hindern ihn daran, weiter als Trainer bei Werder Bremen zu arbeiten. Beim Tabellenführer der Zweiten Bundesliga Nord übernimmt der 42-jährige Rehhagel, der kurz zuvor entlassen worden war, bei Fortuna Düsseldorf . Im ersten Spiel unter Rehhagel in Solingen schießt der 22 Jahre alte Linksaußen Norbert Meier zwei Tore.

Es ist der Beginn von 14 erfolgreichen Jahren in Bremen, in denen Rehhagel vom Kurzzeit- zum Erfolgstrainer wird. Neun Jahre arbeitet er dabei mit Meier zusammen, der es auf 16 Länderspiele und eine EM-Teilnahme 1984 bringt.

Doch immer wieder geraten die beiden aneinander. Der trickreiche, aber körperlich wenig robuste Meier ist nicht Rehhagels bevorzugter Spielertyp, Manager Rudi Assauer hat ihn bei einem Hamburger Amateurverein entdeckt. Im Probetraining beim HSV durchgefallen, hat er längst bei Werder unterschrieben, als Rehhagel kommt. Immer wieder geraten die beiden unterschiedlichen Charaktere aneinander. Zeitzeugen beschreiben Meier als Witzbold, der bei Rehhagel mit seinen Späßen aneckte. Doch der Erfolg schweißt beide lange zusammen.