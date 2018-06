1/9 In der Tradition von Oscar Wilde: Tuvia Tenenbom kann allem widerstehen - nur der Versuchung nicht. © Isi Tenenbom 2/9 Auf der Canyon Ranch, dem Fitnessstudio-Dorf für Reiche, trifft er Heather, die sich für 7.000 Dollar das Rauchen abgewöhnen will. © Isi Tenenbom 3/9 Ebenfalls unter den Kunden des Edel-Fitnessclubs: eine ehemalige 3-Sterne-Generalin, die unser Kolumnist beim Gedankenlesen-Kursus enttarnt. © Isi Tenenbom 4/9 Mel, den öffentlichkeitsscheuen Besitzer von Canyon Ranch, lockt unser Kolumnist ebenfalls aus der Reserve. © Isi Tenenbom 5/9 Zwischendurch steht Sport auf dem Plan: Wandern in der Wüste beispielsweise, Kakteen-Fotografie inklusive. © Isi Tenenbom 6/9 Beim "Desert Drumming" fühlt sich Tuvia Tenenbom unverstanden. © Isi Tenenbom 7/9 Die Vielfalt der Yoga-Übungen streicht unser Kolumnist radikal zusammen. © Isi Tenenbom 8/9 Beim "Watsu" genießt er die Nähe von Ersatz-Mama Susan. © Isi Tenenbom 9/9 Das beleuchtete Unterwasser-Laufband steht im Zentrum seiner eigenen, brandneuen Fitness-Idee: Tenenbom. © Isi Tenenbom

Wenn man superreich ist und jederzeit jemanden zur Hand hat, der alles für einen macht… geht man dann jemals ins Fitness-Studio?

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich sitze hier in New York , rauche eine Zigarette und diese Frage lastet schwer auf mir. Also entschließe ich mich dazu, sie zu untersuchen, mit aller gebotenen Ernsthaftigkeit. Und fliege zu den Reichen.

Willkommen auf der Canyon Ranch, dem Gesundheits-Mekka in der Wüste für Amerikaner mit tiefen Taschen in Tucson, Arizona . Als ich die Anlage betrete, bittet mich ein gutaussehender Herr am Empfang, einige Papiere zu unterschreiben, in denen ich erkläre mich an die Regeln des Hauses zu halten. Beispielsweise darf ich nicht mein Handy benutzen, es sei denn, ich befinde mich in meinem Zimmer oder eigens ausgewiesenen Bereichen. Das Rauchen ist natürlich auch nur in ausgewiesenen Bereichen erlaubt. Diese liegen zufälligerweise am Rand der Ranch. Folgsam unterschreibe ich. Er überreicht mir den "Twaker". Das steht für "This Week at Canyon Ranch" und ist eine nett gemachte Broschüre, die das Angebot der Ranch erklärt: Training, Übungen, Kurse, Programme, Spezialbehandlungen und alles dazwischen.

Ich laufe zum Raucherbereich, wo ich Heather treffe. Die Canyon Ranch habe ein exzellentes Sieben-Tage-Programm, in dem Leuten wie ihr das Rauchen abgewöhnt werde. "Ich habe nur eine Packung für meinen gesamten Aufenthalt hier mitgenommen", sagt sie. "Zwei Zigaretten pro Tag."

Nach dem Rauchen treffe ich Sandy.

Was soll ich tun?, frage ich sie.

"Watsu."

Was?

"Du wirst dich fühlen wie ein Fötus im Mutterleib. Watsu." Sandy ist im Himmel. Watsu hat ihr das Leben geschenkt.

Ist Watsu eine Übung?

"Mach es. Mach Watsu."

Trainieren die Leute hier nun oder begeben sie sich nur zurück in den Leib ihrer Mama? Ich überprüfe meinen Twaker.

Die "Vogelwanderung" soll jeden Moment beginnen. Ich habe noch nie eine Vogelwanderung unternommen, noch den Drang dazu verspürt. Aber die Leute hier sind mächtig aufgeregt.

Die Wohlhabenden, denke ich mir, wollen fliegen, Käfer in Baumkronen essen und zurück in den Mutterleib. Ich schließe mich ihnen an.

Fett wie ein Turnschuh "Fett wie ein Turnschuh" © Piper Hantelschwingen und Bodypumpkurse boomen: Allein in Deutschland gibt es knapp 6.000 Fitnessstudios. Dort trainieren mehr als sieben Millionen Menschen – mehr als der größte deutsche Sportverband, der DFB, Mitglieder zählt. Fast jeder zehnte Deutsche packt demnach seine Sporttasche und schwitzt an schwerem Gerät oder in Gymnastikkursen. Wieso ist der Fitnesssport so erfolgreich? Was fasziniert die Menschen daran? Und wieso?



Für unsere Kolumne Fett wie ein Turnschuh schicken wir den (noch) etwas korpulenten New Yorker Autoren Tuvia Tenenbom in die Welt der Fitten und Starken. Er lernt die Fitnessjünger kennen und nimmt ab. Alle zwei Wochen berichtet er auf ZEIT ONLINE von seinen Erlebnissen. Ausgewählte Kolumnen erschienen im illustrierten Buch Fett wie ein Turnschuh.

Während die Reichen um mich herum ihre Ferngläser schwenken, schaue ich in die Umgebung: Kakteen. Ich sehe sie, wohin auch immer ich gucke. Groß, stolz, scharfkantig, immer aufgerichtet. Kurz: wunderbare Schönheit.

Wir laufen, laufen und laufen. Die Vögel am Himmel fliegen, die Kakteen unter ihnen wollen nicht enden, und ich sehe Heather wieder, rauchend.

Ist das deine zweite Zigarette des Tages, deine letzte?

"Meine achte!" Sie nimmt einen langen Zug, genüsslich saugt sie Teer und Nikotin ein. "Morgen habe ich eine Behandlung. Danach gibt‘s keine Zigaretten mehr."

Die Ranch kostet übrigens ein Vermögen. 1.000 Dollar pro Tag, manchmal mehr. Heathers Versuch, das Rauchen aufzugeben, wird sie 7.000 Dollar kosten. Nicht schlecht.

Vielleicht sollte ich auch aufhören zu rauchen. Ich werde in den Mutterleib zurückkehren. Sobald ich wieder rauskomme, werde ich Nichtraucher sein. Gute Idee? Jawoll, großartig! Ich gehe zum Watsu. Zwischen drei wunderschönen Swimmingpools an einem großen dunklen Ort mit gedimmten pastellfarbenen Lichtern wartet Susan auf mich, die Watsu-Lady, und begrüßt mich mit einem liebenswürdigen Lächeln.

Wir sind im Schwimmzentrum, und das ganze Ding gehört mir! Ich klettere in einen der Pools.

An der Decke: naive Malerei. Ein süßer Bär, putzige Pferde, kleine Menschen und mehr. Susan befestigt Schwimm-Hilfsgeräte an Schlüsselpartien meines Körpers – ein "Halsband" für den Nacken, eine "Nudel" für die Beine – und dirigiert mich, eine Hand unter meinem Rücken, direkt unter den Bären. Zu beruhigender Hintergrundmusik streichelt mich Susan, massiert, streichelt wieder und massiert erneut. Ab und zu dreht sie mich herum, ganz spielerisch, bis ich mich fühle wie ein Baby in einer Krippe. Viel besser als ein Fötus im Mutterleib, denke ich.

Sie flüstert mir ins Ohr, dass ich ihr vertrauen soll, dass sie auf mich aufpassen wird und dafür sorgen, dass ich niemals ertrinke oder mich verletze.

Ich vertraue ihr.