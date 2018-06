Der frühere DFB-Kapitän Michael Ballack macht Bundestrainer Joachim Löw für das Scheitern Deutschlands im EM-Halbfinale verantwortlich. "Der Trainer hat vielleicht ein, zwei Wechsel zu viel gemacht", sagte Ballack nach dem 1:2 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien im TV-Sender ESPN . Es werde daher Fragen zu Löws Arbeit bei der Europameisterschaft geben, sagte der 35-Jährige.

"Sie haben mit 18, 20 Klassespielern ein Luxusproblem. Das heißt aber nicht, dass alle auch spielen müssen", sagte Ballack. "Man muss eine Gruppe von 13, 14 oder maximal 15 Spielern finden, mit denen man das ganze Turnier bestreitet", erklärte er.

Vor dem Viertelfinale gegen Griechenland (4:2) und dem Spiel gegen Italien hatte Löw seine Offensive jeweils mit drei neuen Spielern umgebaut. Gegen die Squadra Azzurra war Löws Taktik nicht aufgegangen. "Dieses Team hatte mehr verdient, wenn es nur konstanter gespielt hätte", sagte Ballack.

Auch Thon und Schumacher kritisieren Löw

Der ehemalige Nationalspieler und Weltmeister von 1990, Olaf Thon , schloss sich der Kritik an Löw an. "Die Wechsel haben mich sehr überrascht. Der Bundestrainer hat es damit übertrieben. Er ist der Wechselkönig der EM", kritisierte er. Thon zeigte sich überzeugt: "Mit Reus und Klose von Anfang an wären wir besser in das Spiel gestartet."

Trotz aller Kritik fordert Thon nicht den Rücktritt Löws. "Wir hatten einen schlechten Tag, Italien einen sehr guten. Aber Löw soll Bundestrainer bleiben und in zwei Jahren bei der WM mit dieser jungen Mannschaft den Titel holen", sagte er.

Auch der frühere Nationaltorhüter Toni Schumacher griff den DFB-Trainer an: "Diesmal hat er mit Mario Gomez und Lukas Podolski die Falschen aus dem Zylinder gezogen. Die Umstellungen sind nur schwer zu verstehen", kritisierte Schumacher im ZDF-Morgenmagazin.

Der Europameister von 1980 bemängelte außerdem, dass Löw zu lange an Bastian Schweinsteiger festgehalten habe. Der lange verletzte Mittelfeldchef sei bei diesem Turnier "permanent seiner Form hinterhergelaufen", sagte Schumacher.