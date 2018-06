Manfred Walter, 63, pensionierter Polizeibeamter, kommt aus Bad Pyrmont. Am 28. April ist er mit seinem Wohnmobil und dem Hund Imo in Deutschland losgefahren. Er besuchte in Rostow am Don in Russland die Geburtsstadt seines Großvaters und fuhr danach in die Ukraine, um die EM zu erleben.