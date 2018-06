Als sich der Gegner wieder mal komplett im eigenen Strafraum versammelte, kam Thomas Müller eine Idee. Er wackelte rechts, wackelte links, dann lagen die Gegner am Boden. Doch statt ins Tor schob er den Ball vorbei. Ein typischer Müller, Jahrgang 2012, der eine schwere Saison hinter sich hat: Sah ganz gut aus, hatte aber kein Happy End.

Für Joachim Löw war Müllers Fehlschuss im 2:0-Testspielsieg gegen Israel kein Grund zum Pessimismus. Ebenso wenig wie der zwischendurch dürftige Auftritt seiner Elf. Seiner gelassenen, selbstbewussten Reaktion nach dem Spiel war anzumerken, dass er davon ausgeht, dass das nur letzte Details sind und sich letzte Details in einer Woche fügen werden. Dann beginnt das Turnier, das er mit seinem ersten Titel als Bundestrainer abschließen will.

Offenbar gedenkt Löw das vor allem mit den Spielern zu tun, die vor zwei Jahren bei der WM in Südafrika unerwartet ins Halbfinale einzogen. Seit damals ist im deutschen Fußball zwar viel passiert: Bayern München hat zwei Jahre lang keinen Titel geholt, Borussia Dortmund ist zweimal Meister geworden. Doch bei Löw gelten andere Gesetze, seine. Löw will in Kiew offenbar mit einer verstärkten Bayern-Elf Europameister werden.

Die konservative Personalpolitik des Bundestrainers ist bekannt, doch diese Konsequenz würde dann doch überraschen. Nach dem verlorenen Meisterkampf sowie den verlorenen Endspielen gegen Dortmund und Chelsea waren Zweifel aufgekommen, ob die "Vize-Bayern" psychisch in der Lage sind, ein gutes Turnier zu spielen.

Nach drei gemeinsamen Trainingstagen stellte Löw nun sieben Bayern auf, also alle außer dem verletzten Bastian Schweinsteiger . Das kann man als gruppentherapeutische Maßnahme werten. Doch natürlich lässt das Rückschlüsse auf den großen Plan des Trainers zu, dafür ist ein letztes Testspiel zu wertvoll. Und auch wenn Kroos, Boateng und Lahm bei einigen Pässen und Flanken ihre "Müller-Szenen" hatten, kam Löw zu dem Schluss: "Die Bayern sind wieder in der Spur."

Löw sendete noch ein anderes, demonstratives Signal: Ganz Dortmund saß in Leipzig auf der Bank. Marcel Schmelzer hatte sich mit einer schwachen Leistung gegen die Schweiz aus dem Team gespielt. Er blieb dort neunzig Minuten, wie Ilkay Gündogan. Mario Götze wurde immerhin zehn Minuten vor Schluss eingewechselt, als einziger Dortmunder. Doch wieder auf der Sechser-Position, die für ihn nur Plan B ist, und für die Götze nur Plan B sein kann. Als ersten Joker setzt Löw wohl auf André Schürrle, der eine schwere Saison mit Leverkusen hinter sich hat. Vorzug vor Schürrle erhält Lukas Podolski , der eine schwere Saison mit Köln hinter sich hat.