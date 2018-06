ZEIT ONLINE: Herr Behrenbruch, Sie haben EM-Gold im Zehnkampf geholt, als erster Deutscher seit 41 Jahren – nur hat es hierzulande kaum einer bemerkt, weil am selben Abend das EM-Aus für die deutsche Nationalelf kam.

Pascal Behrenbruch: Ich fand die Konstellation super, alles war perfekt. Ich wusste natürlich, dass am selben Abend Deutschland gegen Italien spielt. Das war aber eher von Vorteil, weil bestimmt schon viele vorher vor dem Fernseher saßen und meinen Sieg gesehen haben. Ich war mir sicher: Das wird ein großer Sport-Tag – ich gewinne, die gewinnen, und dann feiert ganz Deutschland!

ZEIT ONLINE:Es kam anders . Das Halbfinale wurde erst zwei Stunden nach Ihrem Sieg angepfiffen. Haben Sie es gesehen?

Behrenbruch: Natürlich, ich bin ein großer Fan. Normalerweise fahre ich nach deutschen Siegen bei großen Turnieren mit meinen Kumpels hupend durch Frankfurt. Dieses Mal war natürlich alles etwas anders. Nach dem Wettkampf hat sich alles ziemlich gezogen. Die ersten paar Minuten des Spiels habe ich kurz vor der Dopingkontrolle gesehen. Da war ich mir sicher: Die sind überlegen, die gewinnen das Ding 3:0. Tja, und als meine eigene Dopingkontrolle durch war, gucke ich wieder auf den Fernseher und wir liegen mit 0:2 hinten. Unglaublich.

ZEIT ONLINE: Haben Sie früher selbst Fußball gespielt?

Behrenbruch: Nie im Verein, nur auf dem Bolzplatz. Da war ich auch gar nicht so schlecht, aber mein Vater hatte Angst, dass ich mir bei der ersten Grätsche alle Knochen brechen würde. Ich war wirklich dünn damals, in der Schule nannten sie mich "Bohnenstange". Aber seit ich sechs war, bin ich ins Stadion gegangen, Eintracht Frankfurt. Ich war ein Riesenfan.

ZEIT ONLINE: Und heute? Sind Sie genervt davon, dass Fußball in Deutschland alle anderen Sportarten in den Schatten stellt?

Behrenbruch: Irgendwann habe ich mich etwas vom Fußball distanziert, ja. Bei einer WM oder EM finde ich es völlig okay, dass der Fußball alles dominiert. Aber grundsätzlich fragt man sich als Profisportler natürlich schon: Wieso ist der Fußball so dominant, wieso fließen alle Gelder dorthin?

ZEIT ONLINE: Sind Sie neidisch? Würden Sie gern tauschen?

Behrenbruch: Da ist natürlich auch ein bisschen Neid bei, ganz klar. Andererseits ist es auch von Vorteil, nicht so krass in der Öffentlichkeit zu stehen wie die Fußballer. Alles in allem juckt mich diese Vorherrschaft des Fußballs nicht. Ich bin zufrieden als Zehnkämpfer, das ist mein Traum, mein Leben.

ZEIT ONLINE: Irgendjemand hatte ja die glorreiche Idee, die Leichtathletik-EM exakt parallel zur Fußball-EM stattfinden zu lassen. Ärgert Sie das?

Behrenbruch: Nein. Der Zeitplan ist nun mal eng, in einem Monat beginnen schon die Olympischen Spiele. Das ist unsere Zeit, dann stehen wir im Fokus. Und im Rahmen der Möglichkeiten war das Timing bei dieser EM eigentlich perfekt: Die Wettkämpfe haben um neun Uhr morgens begonnen und waren vor dem Fußball vorbei.

ZEIT ONLINE: Wer macht es Ihnen nach und wird Europameister – Spanien oder Italien?

Behrenbruch: Italien. Wer so eine starke deutsche Mannschaft schlägt, hat den Titel verdient. Beim deutschen Team muss jetzt irgendetwas passieren. Auf mangelnde Erfahrung konnte man 2006 verweisen. Doch spätestens in Südafrika waren wir deutlich überlegen. Die Mannschaft spielt unglaublich stark, aber in den entscheidenden Spielen fehlt irgendetwas.

ZEIT ONLINE: Der Wille?

Behrenbruch: Nein, das ist es nicht. Ich kann nicht sagen, woran es liegt. Nur so viel: Löw muss unbedingt bleiben, er ist perfekt geeignet. Zehn Mal besser als Klinsmann.