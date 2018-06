ZEIT ONLINE: Herr Marg , heute Abend beginnt die Fußball-EM, halb Europa wird vor dem Fernseher sitzen und das Eröffnungsspiel sehen, im Warschauer Stadion, das Sie entworfen haben. Wo werden Sie die Partie sehen?

Volkwin Marg: Ich bin unterwegs, mein Enkel wird es für mich aufzeichnen. Ich war noch nie bei einem Eröffnungsspiel in einem der Stadien, die wir gebaut haben.

Volkwin Marg Volkwin Marg, geboren 1936 in Königsberg/Ostpreußen, ist einer der Stars der internationalen Architekturszene. Gemeinsam mit seinem Partner im Büro von Gerkan, Marg und Partner (gmp), Meinhard von Gerkan, erhielt er 2009 das Bundesverdienstkreuz. Für die EM 2012 entwarf er die Stadien in Warschau und Kiew. Zuvor hatte er zur Heim-WM 2006 das Berliner Olympiastadion modernisiert und drei Arenen in Südafrika entworfen. Während der EM läuft in Berlin die von Marg co-kuratierte Ausstellung "Choreographie der Massen – Im Sport. Im Stadion. Im Rausch."

ZEIT ONLINE: Aus Aberglaube?

Marg: Nein. Ich gehöre zu der Generation, die die Massen, ihren Rausch und ihre Begeisterung als Ergebnis einer Manipulation erlebt hat. In der NS-Zeit habe ich stundenlang Menschen skandieren hören "Lieber Führer, sei so nett, zeig dich mal am Fensterbrett!" und in der DDR sollte ich als Klassensprecher im Takt marschieren lassen, damit man Kampflieder dazu singen konnte.

ZEIT ONLINE: Ein gefülltes Fußballstadion betrachten Sie deshalb mit gemischten Gefühlen?

Marg: Leider Ja. Einerseits bin ich tief beeindruckt, andererseits immer noch darüber beunruhigt, was man mit Menschenmassen anstellen kann. Gerade in Fußballstadien verschmilzt der Einzelne schnell mit einer ringförmig geschlossenen Masse, das ist ein ganz besonderer sozialer Aggregatzustand mit aktiviertem Instinktverhalten.

ZEIT ONLINE: Heißt das, Sie mögen Ihre Stadien am liebsten leer?

Marg: Als zoon politikon bevorzuge ich ein volles Stadion und die dort ablaufende Inszenierung. Als Individuum genieße ich es am liebsten leer. Es ist ähnlich wie mit dem Petersdom. Er ist überwältigend, wenn er leer ist – aber gemacht, um gefüllt zu sein und Rituale zu zelebrieren. In einem Stadion passiert dasselbe, allerdings in einem gewollten Balanceakt auf der Grenze des emotional Kontrollierbaren.

ZEIT ONLINE: Sie haben auch das Stadion in Kiew gebaut. Es gilt als Paradebeispiel für Korruption in einem undemokratischen Staat.

Marg: Die gibt es leider auch in demokratischen Staaten. Als die Planungen begannen, befand sich die Ukraine dort, wo Polen heute ist: Endlich befreit aus den Fängen der Sowjetunion und orientiert in Richtung freies Europa. Während des Baus regierte die westukrainische Oligarchin Julija Timoschenko. Die Praxis der Plünderung des Volksvermögens im "Wilden Osten" wurde vom Westen akzeptiert. Erst als Janukowitsch jenseits demokratischer Spielregeln seine Oligarchenherrschaft errichtete, Frau Timoschenko einsperrte und das Stadion einweihte, wurde die Kritik laut – ziemlich scheinheilig.

ZEIT ONLINE: Würden Sie es heute wieder bauen?

Marg: Das kommt drauf an. Als Herr Janukowitsch kürzlich bei einem Freundschaftsspiel im Stadion erschien, wurde er ausgepfiffen. Im Prinzip bauen wir dort, wo wir glauben, dass die momentanen Herrschaftsverhältnisse von der Gesellschaft überdauert werden. Zu diesem Mündigwerden verhilft Kommunikation, nicht Isolation. Die hilft in aller Regel nur den Herrschenden.

ZEIT ONLINE: Wer wird Europameister?

Marg: Ich bin immer für die Schwächeren, für die Außenseiter. Am begeistertsten war ich 1992, als die Dänen gewannen. Ein konkretes Team kann ich jetzt aber nicht nennen, dafür befasse ich mich zu wenig mit aktuellem Fußball. Dafür müsste ich meinen Enkel fragen.