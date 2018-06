Aus portugiesischer EM-Patensicht strebt der Fußball-Donnerstag gegen 19 Uhr seinem Höhepunkt entgegen. Ich sitze arglos an meinem Schreibtisch. Ich höre von der Straße Menschen jubeln, irre laut. Und ich denke: Fuck, ich hab das Spiel meiner Mannschaft verpasst. Wahrscheinlich sind die vergangenen zwei Fußballwochen an keinem von uns spurlos vorüber gegangen.

Emotionale Wallungen dieser Art hätte man sich auch für das Spiel am Abend gewünscht, das dann doch plangemäß um 20:45 Uhr in Warschau angepfiffen wurde. Stattdessen tat sich eine lange Weile nicht viel. Fehlpässe hier, Fehlpässe da, womöglich auch Stockfehler, wobei sich mir nie recht erschlossen hat, was der Begriff in einem so gänzlich stockfreien Spiel überhaupt zu suchen hat. Das erste Viertelfinale der EM jedenfalls waberte weite Strecken der ersten Halbzeit unentschlossen über den malträtierten Rasen, mit einer minimalen Schlagseite auf das portugiesische Tor.

Karin Ceballos Betancur Karin Ceballos Betancur ist Autorin der ZEIT und kann Cristiano Ronaldo nicht weinen sehen.

Für ein funzeliges Unterhaltungshighlight sorgten in der 20. Minute Cristiano Ronaldo und der Tscheche Jiráček (dem ZDF-Kommentator zufolge bekannt unter dem irgendwie unappetitlichen Beinamen "Der haarige Engel") durch ein Gerangel kurz vor einem Eckstoß, der daneben ging. Ronaldos Fallrückzieher in der 32. Minute hätte für Abwechslung sorgen können, wäre er nicht so deutlich neben Čech Tor gelandet. Sehr elegant auch seine ertanzte Torchance in der ersten Verlängerungsminute, die allerdings am Pfosten hängen blieb. Schade.

Zur Halbzeit-Pause hatte ich das deutliche Gefühl, ich täte gut daran, in den Straßen von Hamburg nach den Menschen zu suchen, die schon um 19 Uhr Spaß hatten, offenbar ganz ohne Fußball. Viel, so schien mir, war von diesem Spiel jedenfalls nicht mehr zu erwarten.

In der zweiten Halbzeit gewann die Begegnung an Tempo und beruhigendem Druck auf das tschechische Tor, kippte allerdings so eklatant zugunsten der Portugiesen, dass ein tschechischer Treffer nicht mehr ernsthaft zu befürchten stand. Man wusste, alle wussten, also selbst ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit sein konnte, bis die Portugiesen sich in Führung schießen. Was dann – endlich – in der 79. Minute passierte. Nani passt auf Moutinho, Moutinho flankt auf Ronaldo, und der versenkt den Ball mit einem Aufsetzer, der über den Kopf des tschechischen Torwarts Čech hinweg ins Netz springt.

Ja, da freut man sich. Ja, da klatscht man. Weil so ein Spiel weiß Gott nicht immer zugunsten der Mannschaft ausgeht, die es verdient hätte. Mit diesem Tor hat Cristiano Ronaldo 50 Prozent der portugiesischen Tore im Turnier geschossen. Wer sowas kann, darf vieles.

Aber eine wirkliche Überraschung war der portugiesische Führungstreffer nicht, nachdem sich das Spiel eine gute halbe Stunde lang nahezu ausschließlich im tschechischen Strafraum abgespielt hatte.

Erstaunlich war an diesem Donnerstagabend allein, dass die Tschechische Republik nicht mit noch mehr Gegentoren aus dem Turnier ausgeschieden ist. Es blieb beim 1:0 – ein euphemistisches Abbild des Spielverlaufs, das die Tschechen zwar traurig machen wird, sie aber nicht demütigt. Und das ist ja auch was.