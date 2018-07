Lech Wałęsa ist Elektriker und Friedensnobelpreisträger. Von 1980 bis 1990 war er Vorsitzender der Gewerkschaft Solidarność. In seiner Rolle als Streikführer in der Danziger Werft war er mitverantwortlich für den Wandel vom Realsozialismus zur Demokratie in Polen – und letztlich auch in Osteuropa. Zur Entgegennahme des Nobelpreises schickte er 1983 seine Frau Danuta nach Oslo, weil er fürchtete, nicht mehr ins Land gelassen zu werden. 1990 wurde Wałęsa zum ersten Staatspräsident des freien Polens gewählt. In den fünf Jahren Amtszeit machte er sich viele politische Feinde, verlor die Unterstützung seines Volks und wurde abgewählt.